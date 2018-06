Přerov odhlasoval další miliony na tenisovou halu

Přerovští zastupitelé zvedli na svém pondělním jednání ruku pro navýšení dotace na výstavbu nové tenisové haly, kterou nyní buduje TK Precheza na místě bývalého centrálního kurtu.

Stavba nové tenisové haly v Přerově pokračuje rychlým tempem. Dokončena by měla být do listopadu.Foto: Deník / Petra Poláková-Uvírová

Původní příspěvek města se tak zvýšil z původních čtyř milionů korun na osm.

U zastupitelů převážil argument, že by měl Přerov podpořit výstavbu důstojného zázemí pro mladé tenisty, které teď ve městě chybí.

Na první etapu výstavby haly, která si vyžádá náklady 43 milionů korun, se podařilo získat dotaci z Ministerstva školství, ale i Olomouckého kraje.

Přerovský tenisový klub má v současné době 293 členů, z toho 203 hráčů do osmnácti let, a to od těch nejmenších až po dorostence.