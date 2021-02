V Přerově už jsou takové stavby dvě - jedna zídka chrání obyvatele domů na nábřeží Edvarda Beneše, druhá je na opačném břehu řeky u firmy Kazeto. A i přes hašteření politiků v minulých letech, kteří se přeli o to, zda má protipovodňové opatření smysl a není příliš nákladné, dnes plní svůj účel.

„Ve městě, kde je potřeba jednat rychle, je takové řešení ideální. Mobilní hrazení jsme schopni namontovat do otvorů zídek do několika minut – je to rychlé a efektivní,“ popisuje velitel přerovského Sboru dobrovolných hasičů Petr Štěpánek. Instalování mobilních protipovodňových zábran hasiči pravidelně testují.

Ochrany by se měly v příštích letech dočkat lokality, kde se voda vylévá ze břehů jako první - u podjezdu u chemičky a v blízkosti tenisových kurtů.

„Plány na ochranu Přerova před velkou vodou jsou dva. První počítá se zídkou nad jezem - směrem od mostu k chemickým závodům, druhá zábrana povede od lokality pod nemocnicí až k tenisovým kurtům,“ nastínil přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).

Náklady se budou pohybovat kolem 82 milionů korun a město by se mělo podílet částkou 15 milionů.

„Větší část nákladů má pokrýt dotace ministerstva zemědělství,“ doplnil. Záměrem se budou zabývat zastupitelé na svém zasedání 8. února.

750 metrů zídek

Protipovodňové zídky o délce 750 metrů doplní i 26 metrů mobilního hrazení.

„Kromě toho jsou v plánu i opatření na stokové části tak, aby při zvýšených průtocích nedocházelo ke vniknutí vody do kanalizace a nedostala se do města. Součástí jsou tedy i hradidlové komory a čerpací jednotky - těch bude celkem jedenáct,“ upřesnil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Stavbě mají ustoupit dřeviny, které jsou v linii zídek a jejichž kořenový systém by překážel. Počítá se ale s náhradní výsadbou. „Zahájení investiční akce předpokládáme v prvním čtvrtletí příštího roku a hotová by měla být do osmnácti měsíců - tedy na podzim roku 2023,“ doplnil Petr Chmelař.

Pokračování až k chemičce

V šuplíku už je nachystána projektová dokumentace, vydáno je i stavební povolení - a na stole leží smlouva o spolupráci mezi Povodím Moravy jako investorem a městem.

Podle náměstka přerovského primátora Michala Záchy (ODS) je smlouva mezi Přerovem a Povodím nezbytná pro podání žádosti o poskytnutí dotace z programu ministerstva zemědělství. „Mohla by pokrýt až 85 procent stavebních nákladů – tedy asi 67 milionů,“ zmínil.

Stavby navážou na stávající protipovodňovou ochranu - zídka, která se nachází mezi mosty Míru a Legií, je dlouhá téměř 460 metrů a její vybudování přišlo na 13 milionů korun. Další navazující v délce 270 metrů je hned za mostem, před areálem jatek. Teď by měla pokračovat až k chemičce.

O protipovodňových opatřeních se ve městě mluví už od roku 1997, kdy Přerov zasáhly ničivé záplavy. Pod vodou se některé části města ocitly i v roce 2010 a menším záplavám se město nevyhnulo ani v jiných letech - naposledy se Bečva vylila ze břehů na podzim loňského roku.