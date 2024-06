K medicíně nebo farmacii mě to táhlo vždycky. Jistě svou roli sehrálo to, že je maminka také lékařka, i když nedělala klinický obor. Od mala mě to ale tak nějak lákalo. Na gymnáziu mě navíc bavila biologie, takže bylo rozhodnuto.

Některé úkony jsou hrazené ze zdravotního pojištění, něco si však pacient může zaplatit sám. Které úkony to jsou?

Součástí našich služeb je takzvaný wellness, neboli rekondiční procedury. Je jich celá plejáda. Od různých druhů masáží, zábalů, vodoléčby… je jich hodně. Podrobnější nabídku najdou zájemci na našich webových stránkách nebo přímo na pracovišti.

Jak se změnila za dobu vaší praxe rehabilitace?

Změnil se celkový pohled na obor rehabilitační a fyzikální medicína, který byl dříve oborem okrajovým. Dnes jsou fyzioterapeuti vysokoškolsky vzdělaní a škála fyzioterapeutických metod je velmi sofistikovaná, jsou propracovanější. Říká se, že nejlepší fyzioterapeut je ten, který umí použít u jednoho pacienta více technik a přístupů v konkrétní situaci a čase.

Je těžké najít dobrého fyzioterapeuta? Jaká je personální situace na vašem oddělení?

Snadné to není. Momentálně je personální situace stabilizovaná, i když ne ideální.

V dnešní době se stalo módní záležitostí, že si od bolesti pohybového aparátu lidé pomáhají takzvaným tejpováním. Zvládne tuto techniku i laik?

Tejpování je skvělá chytrá dopomoc při pohybových potížích. Pokud by byl pacient fyzioterapeutem řádně instruován, tak to může fungovat.

Vaše oddělení funguje v režimu ambulantního ošetření. Myslíte si, že by bylo vhodné pro přerovskou nemocnici zřídit i lůžkovou část?

Ano, fungujeme jako ambulantní zařízení, ale to se má v brzké době změnit. Je již konkrétní plán na budování rehabilitačního lůžkového oddělení. Je to pro nás velký krok dopředu a obrovská prestiž. Lůžkové oddělení bude sloužit především pro pacienty přerovské nemocnice, kteří jsou po ortopedických či chirurgických operacích. K otevření lůžkové části by mělo dojít v příštím roce. Bude situováno v budově chirurgických oborů ve druhém patře.

Jaké zásady by měl člověk dodržovat, aby se k fyzioterapeutovi vůbec nedostal?

To nastavení musí každý učinit prvořadě ve své hlavě. Je to poměrně jednoduché - hýbat se, ale správně. Lidé se často nehýbou vůbec nebo nesmyslně příliš intenzivně. Musíme si uvědomit, že každá práce - činnost je jednostranně zatěžující. A tuto jednostrannou zátěž je třeba kompenzovat správným pohybem, takže je to o tom, že když v práci například několik hodin sedím za počítačem, musím vědět, že se mám dvakrát do hodiny projít. Zkrátka dostat do hlavy, proč a jak to mám dělat.