V někdejší prvorepublikové chloubě Přerova - Grandhotelu Lipner naproti nádraží je dnes opuštěný „Grand shop“, který donedávna nabízel textil a obuv pro celou rodinu. Zkrachoval, takže jeho výlohy jsou prázdné.

V sousedních budovách se nachází mix second handů, heren a je tu i jeden zcela nový prvek - hudební bar U Polívky se živou muzikou, která hraje vždy v sobotu. Provozují ho místní Romové. „O víkendech tu bývá čtyřicet až padesát lidí. Hraje tu romská muzika, ale i disco, cokoliv,“ prozrazuje za barem Jana Pačajová.

Zchátralé jsou i budovy v Tovární ulici u autobusového nádraží, které odděluje od toho vlakového protihluková stěna. Bývalá ubytovna, do níž se před lety stahovali sociálně slabí z celé republiky, je prázdná. U schodů se povalují láhve, někdy si tu ustelou bezdomovci.

Urbanistické návrhy

Radnice se v minulosti snažila okolí přerovského přednádraží řešit a vznikla dokonce urbanistická soutěž. „Jejím cílem bylo získat návrhy na řešení okolí průpichu, protože ten rozdělil město na dvě části a nikdo do té doby neřešil, co se bude dít v okolí nové silnice, v areálu bývalé Juty, ale i u nádraží,“ vrátil se do minulosti opoziční zastupitel a architekt Jan Horký (SpP).

„Návrh nabízí velkou příležitost pro investory. Město bohužel tuto šanci dost nešťastně propáslo, když odmítlo vykoupit pozemky od bývalé Juty. Tím se zavřely dveře k dalšímu rozvoji uvnitř města,“ dodal. Celé přednádraží dnes, jak dodal, nutně potřebuje stavební úpravy.

„Ať už se to týká veřejných prostranství, která teď nabízejí příležitost pojmout je jinak, tak budov soukromých vlastníků, jež je potřeba dát do pořádku. Zkrátka slovy architektky Aleny Šrámkové - vzít to rejžákem,“ poznamenal.

Některé objekty v Husově ulici u nádraží přesto prošly opravou. „Budova v Husově ulici 5 byla deset let opuštěná a my jsme ji koupili od původního majitele, České pošty. Měli jsme záměr ji nahradit novým bytovým domem tak, jak se nám to podařilo s vybydleným domem v Jungmannově ulici. Jenže jsme narazili na omezení regulačním plánem města Přerova. Ten chce ve svém záměru pozemky pod budovou využít jako parkoviště. Proto jsme v roce 2020 oslovili město s nabídkou možnosti jejího odkupu. Do dnešního dne čekáme, co bude,“ řekl Ivo Lausch, předseda spolku Centrum moudré šance a politik za TOP 09.

Toho dnešní zchátralá podoba okolí nádraží mrzí. „V lokalitě působím od roku 1993 a podařilo se mi zrekonstruovat budovu v Kojetínské ulici, kde mám kancelář, a Husovu 16. Mrzí mě, že jsme se s tou zátěží, kterou představuje lokalita v okolí hlavního cestovního uzlu, nedokázali v Přerově za více než třicet let někam posunout. Můžete investovat do modernizace budov a infrastruktury těchto lokalit, ale pokud současně nedokážete změnit způsob života jejich obyvatel, stanou se časem investicemi s krátkou životností a bez další přidané hodnoty,“ uvedl Ivo Lausch.

Demolice i kamery

Vedení radnice hodlá vzhled okolí nádraží řešit. „Momentálně jednáme o třech budovách u nádraží, které jsou nezákonně obydlené bezdomovci. Domluvili jsme se se šéfem majetku Českých drah, že pokud tomu nebude nic bránit, tak přistoupí k jejich demolici. Řekl nám dokonce, že jsme první město, které k tomu přistupuje takto aktivně,“ řekl primátor města Petr Vrána (ANO).

Vedení radnice jedná i s majiteli obchodních center u nádraží, kvůli posílení bezpečnosti. „Postupná jednání se šéfy nákupních center mají smysl, protože jsou vstřícní - týká se to nejen Tesca, ale i hypermarketu Albert u nádraží. Ochranky bude více spolupracovat s naší městskou policií a okolí budou střežit kamery, aby nedocházelo k ničení aut asociály,“ řekl.

Většina zchátralých budov v okolí nádraží je v soukromých rukou a dohoda s vlastníky je složitá, což je třeba případ bývalé ubytovny v Tovární ulici.

„V domě, kde je Přerovská lidovka, je v plánu rekonstrukce a Společenství vlastníků už nás se záměrem seznámilo,“ zmínil.

Vedení města se snaží primárně zajistit bezpečnost - v řadě vybydlených objektů u mašinky totiž vznikly squaty. „Nechceme, aby bylo okolí nádraží dál místem, kde se scházejí drogově závislí a bezdomovci. Jednáme proto s majiteli, ať si budovy buď zajistí, nebo je zdemolují. Musíme těmto osobám znepříjemňovat život, dokud se nezačnou chovat podle pravidel. Je možné, že časem ztratí trpělivost, protože se jim atmosféra v Přerově nebude líbit a půjdou jinam,“uzavřel primátor.