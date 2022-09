Z bytového fondu ve vlastnictví města jsou nově vyčleněny dva startovací byty, které jsou určeny jako bydlení pro mladé rodiny, páry či jednotlivce. Oba jsou velikosti 2+1 a nacházejí se na adresách Kopaniny a Jižní čtvrť.

„V nejbližší době budou na webových stránkách města zveřejněny v nabídce a zájemci si budou moci podávat žádosti o uzavření nájemní smlouvy,“ upřesnila vedoucí odboru sociálních věcí a školství magistrátu Romana Pospíšilová.

Blažkův dům prokoukl. Radnice vypadá jak chudá příbuzná, míní Přerované

Žadatelem o startovací byt může být osoba do třiceti let včetně, v případě partnerů nebo manželů nesmí přesáhnout součet jejich věku šedesáti let. Zájemce také nemůže vlastnit nemovitost, kterou by mohl užívat k bydlení. Podmínkou je rovněž účast na trhu práce nepřetržitě po dobu alespoň šesti měsíců před podáním žádosti.

Doba nájmu bude časově omezena na dobu určitou, nejvýše na tři roky s možností prodloužení vždy maximálně o jeden rok.

„Výše nájemného bude činit 70 korun za metr čtvereční, respektive 80 korun za metr čtvereční v případě prodloužení nájemní smlouvy,“ upřesnila.