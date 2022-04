Děti zkrášlily kraslice ubrouskovou technikou, ale i voskovkami nebo nalepováním různých motivů. Do práce se zapojily i malérečky, které zvolily akrylové barvy. „Celý víkend jsme potom těch 1 800 kraslic navlékali na stuhy a provázky,“ popsala náročné přípravy.

Spolu s kraslicovníkem je nazdobených i dvaadvacet hlohů, lemujících náměstí.

„Břízu, která tvoří kraslicovník, nám pomáhaly ukotvit do jámy na Masarykově náměstí technické služby, kraslice pak navěšovali na stromy s pomocí plošiny pracovníci odborné firmy,“ upřesnila.

Velikonoční salon mění místo

Letošní novinkou je přesunutí tradiční výstavy Velikonoční salon z útrob Městského domu blíže k lidem - na Masarykovo náměstí. Každoroční výstavu Střediska volného času Atlas a Bios mohou lidé tentokrát obdivovat ve výlohách administrativní budovy bývalého Emosu.

K vidění zde budou už od neděle různé druhy velikonočních pomlázek a kraslic, tradiční i netradiční výrobky ze šustí či slámy, drobná keramika, jarní květiny, naklíčené osivo, drátované velikonoční ozdoby, modrotisk, ošatky, mašle a ukázky pečiva.

„Nabídneme kraslice vyráběné speciálními technikami - batikované, škrábané, slámové i děrované. Představíme i obháčkovaná a drátovaná vajíčka či jiné techniky - třeba vyfouknutá vejce leptaná v zelové vodě nebo jiné pracné, avšak nádherné staré postupy,“ zve na výstavu Daniela Hrdličková ze Střediska volného času Atlas a Bios.

Velikonoční salon se koná celý tento týden v prostorách Střediska volného času Atlas v Žižkově ulici. Výstava každoročně přiláká stovky dětí ze základních a mateřských škol nejen z Přerova, ale i okolních vesnic.

„Každý den výstavou projde tak sto padesát lidí, dopoledne jsou to hlavně školy a školky, od 13 do 17 hodin široká veřejnost. Od příštího týdne si budou moci zájemci všechny exponáty prohlédnout čtyřiadvacet hodin denně také ve výlohách na náměstí,“ doplnila Daniela Hrdličková. Výstava bude speciálně nasvětlena a potrvá až do 20. dubna.

Symbolické „otevření“ velikonočního náměstí se uskuteční v neděli 10. dubna a program oživí ve 14 hodin vystoupení Dechového orchestru Haná Přerov.

