Přerov má nového primátora. Puchalského vystřídal Měřínský

Na hraně osmnácti hlasů budou v příštích čtyřech letech balancovat přerovští zastupitelé, kteří se v pondělí sešli na své ustavující schůzi.

Už z prvního jednání bylo patrné, že hlasy politiků ze stran, které neuspěly ve volbách, bude slyšet hodně nahlas, a dohoda na klíčových projektech Přerova bude jen velmi těsná.

Do křesla primátora města usedl Petr Měřínský (ANO), který v minulém volebním období zastával funkci náměstka a měl na starosti finance.

Svému předchůdci Vladimíru Puchalskému (SpP) poděkoval za jeho práci.

„I přes veškerou kritiku to byl jeden z nejlepších primátorů, což ukáže teprve čas,“ zhodnotil Petr Měřínský.

"Koalice je až hloupě účelová"

Prvním náměstkem primátora byl zvolen Michal Zácha z ODS, který na sebe upozornil už v opozičních lavicích.

Právě jeho kritické postoje v uplynulých čtyřech letech a nečekané smíření s hnutím ANO, vůči jehož postojům měl často výhrady, mu ale na jednání vyčetli zastupitelé ze strany Za prosperitu Přerova a jeho místních částí a koalice Společně pro Přerov a Piráti (SpPP).

„Koalice je až hloupě účelová a potvrzuje mi to, co jsem tušila - dejte funkce, dejte peníze a my najednou budeme němí, nebudeme se ozývat a budeme potichu,“ komentovala to zastupitelka Helena Netopilová z koalice SpPP.

Prachař do rady neprošel

Výhrady zazněly i na adresu uvolněného radního Tomáše Navrátila, který má v nadcházejícím vypjatém období dohlédnout na strategické dopravní stavby v Přerově.

Opozice na tento post navrhovala Antonína Prachaře, nově zvoleného zastupitele za STAN, jenž pracoval jako zmocněnec města ve věcech dopravních staveb i v minulých letech. Návrh na jeho zvolení ale nakonec neprošel.

„Funkce uvolněného radního je politická trafika a měl by to tady někdo otevřeně říct,“ poznamenal opoziční zastupitel Jan Horký (SpPP), kterému na jednání chybělo shrnutí vize radních, kam by chtěli město za čtyři roky posunout.

Nejužší vedení města bylo nakonec zvoleno těsnou většinou osmnácti hlasů.

Kromě primátora Petra Měřínského v něm bude jeho první náměstek Michal Zácha (ODS), náměstkyní pro ekonomiku byla zvolena Hana Mazochová (ANO), náměstkem pro školství se stal Petr Kouba (ODS).

Do křesla uvolněného radního pro dopravu usedl i přes výhrady Tomáš Navrátil (ANO).

Rada města Přerova bude mít jedenáct členů a těsnou většinou prošla i jména šesti neuvolněných radních.

Těmi byli zvoleni za hnutí ANO Petr Vrána, Bohumír Střelec a Milan Passinger, za ODS Jakub Navařík a Marek Dostál a barvy koalice KDU-ČSL a TOP 09 bude hájit Tomáš Dostal.

Mazochová: Dál snižovat dluh

Křehkou většinu osmnácti hlasů v radniční koalici kritizovali komunisté.

„KSČM ctí vůli voličů a uznává, kdo jsou vítězové voleb. Takto navržená křehká koalice je však křehká a nepraktická a riziko neprohlasování materiálů je značné,“ zhodnotil zastupitel Josef Nekl.

Asi nejvíce konkrétní byla ve shrnutí svých vizí nově zvolená náměstkyně primátora Hana Mazochová, která bude mít na starosti finance.

Podle ní se podařilo v minulých letech snížit zadlužení města a v tomto trendu chce vedení radnice dál pokračovat.

„Během čtyř let jsme splatili 200 milionů, což považuji za úspěch. Příští čtyři roky chci nadále snižovat zadlužení města bez výrazných dopadů na investování, bez kterého se Přerov nepohne dál, a nemůžeme občany města ochudit ani o grantový program na kulturu a sport. To je moje vize a prosadila jsem si ji do koaličních priorit,“ konstatovala.