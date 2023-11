Pohádkový karneval v přerovském klubu Teplo a záplava lampionů, které v sobotu vpodvečer ozdobily průvod rodičů s dětmi. Tradiční „lampioňák“ zamířil z Horního náměstí Mostní ulicí centrem města a pokračoval dál kolem Bečvy k soše Neptuna v ulici Pod Valy.

Lampionový průvod je oblíbenou akcí, která se koná v rámci přerovského festivalu Hudboslovení. V sobotu vpodvečer vyrazily s lampiony do ulic desítky rodičů s dětmi. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Tam se účastníci oblíbené akce, která je součástí mini festivalu hudby a slova Hudboslovení, zastavili a užili si světelnou podívanou nad řekou. Ohňostroj přilákal více než stovku lidí.

„Z letošního ročníku Hudboslovení mám velmi dobrý pocit, protože návštěvnost na koncertech byla opravdu slušná. Na Rudy Linku i kapelu Vltava přišlo do klubu Teplo kolem sto padesáti lidí, asi největší ohlasy pak vzbudil Spirituál kvartet, který odvedl velmi kvalitní koncert - zahrál nejen písně Spirituál kvintetu, ale i své nové,“ pochvaluje si organizátor akce Jaroslav Biolek z Duha klubu Dlažka.

Tradičně velký zájem byl v sobotu odpoledne o Pohádkový karneval, na který přišla asi stovka rodičů s dětmi. Stejný počet účastníků se vydal kolem páté hodiny odpoledne také na lampionový průvod. Zejména nejmenší účastníci si procházku městem s lampiony užívali.

„Už jsme tu potřetí. Pohádkový karneval nabídl bohatý program, takže děti jsou nadšené. Mají tady spoustu kamarádů a dobře se baví. Jediné, co bych trochu vytkla, je slabší občerstvení pro děti. Uvítala bych větší výběr, ale jinak jsme naprosto spokojení. Jsme rádi, že tady vůbec někdo něco pro děti dělá,“ řekla jedna z maminek Aneta K, která se svými dětmi vyrazila i do průvodu.

Festival Hudboslovení potrvá do konce listopadu. „Hodně se těšíme 23. listopadu na Luboše Pospíšila a jeho 5P, ale příznivce rocku potěší v pátek 24. listopadu také Johny Čurbes a hosté. Tečku za letošním ročníkem udělá poslední listopadový večer známá kapela Folk Team, která slaví padesát let. Dost možná, že je to i poslední Hudboslovení,“ poznamenal Jaroslav Biolek s tím, že kvůli novému systému rozdělování grantů zřejmě nebude možné v budoucnu oblíbenou akci pořádat.

„Protože není možné žádat o peníze na více než jeden projekt, musíme si vybrat. Pořádáme během roku Kulturní Dlažku, a pak na podzim festival Hudboslovení. Už máme přitom na začátek roku domluvených šest akcí - pozvali jsme zpěváka Tomáše Nováka, jehož koncert byl loni zcela vyprodaný a přišlo na něj tři sta lidí. Přijede Hromosvod, Harafica, Kukulín a další interpreti, které jen ze vstupného nezaplatíme,“ konstatoval Biolek.