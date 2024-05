Kytarový rekord přilákal ve středu odpoledne na prostranství u městských hradeb v Přerově davy návštěvníků. Na jednom místě si společně zahrálo celkem 108 hráčů na nejrůznější strunné nástroje.

Na přerovských hradbách zahrálo společně skladby sto osm kytaristů. Podařilo se tak překonat rekord z minulých let. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Petr Buryan z Ostravy měl ve svých plánech, jak letos stráví první máj, jasno už dlouho. Sbalil kytaru, sedl do auta a zamířil do Přerova na kytarový rekord.

„Nijak zvlášť jsem se skladby neučil, jen jsem se podíval, co se hraje. Jsem tu potřetí a atmosféra v minulých letech byla skvělá, i když za tu dobu rekord v počtu kytaristů, kteří hrají na jednom místě, nepadl. Pro mě je letos nejlepší skladbou Amerika, na tu se moc těším,“ prozradil muzikant. „Nejsem profesionál, hrajeme s kamarády po hospodách v uskupení Kytarovka Poruba,“ dodal.

Ve srovnání s loňskými ročníky se akce zúčastnilo o třicet hudebníků více. A i když se dosud nepodařilo překonat rekord z roku 2019, kdy se tu sešlo 143 kytaristů, nadšení muzikantů si opravdu vážíme,“ zhodnotila za organizátory Lada Galová z Kulturních a informačních služeb města Přerova.

Kytarový rekord na hradbách v Přerově bojuje o cenu kraje. Hlasovat můžete i vy

Toho, že se v letošním roce podařilo pokořit magickou hranici stovky hráčů na strunné nástroje, si cení také zakladatel této tradice v Přerově Pavel Ondrůj. Organizátor přerovského kytarového rekordu se nechal inspirovat nápadem v polské Wroclawi, kde se podobná setkání konají prvního května už přes dvacet let.

„Ve stejné době jako my společně zahrají skladby také kytaristé ve Wroclawi, kde je ale hudebníků přece jen něco více - kolem sedmi tisíc,“ poznamenal Pavel Ondrůj z Nadačního fondu Blues nad Bečvou.

Zastřešující linkou letošního ročníku byla kulatá výročí samotných písní nebo jejich interpretů. Kromě klasické Hendrixovky Hey Joe, spjaté s rekordem už od prvního ročníku, zazněla při příležitosti nedožitých osmdesátin přerovského zpěváka Pavla Nováka legendární píseň Nádherná láska.

Před rokem odešel Pavel Novák ml. Připomeňte si přerovskou legendu

Osmý ročník Kytarového rekordu připomněl také sté výročí narození Jiřího Grossmana a šedesát pět let od založení Semaforu - z hradeb tedy zazněla i známá skladba Jako kotě si příst. K dalším písním patřily Jo, třešně zrály od Waldemara Matušky a Have You Ever Seen The Rain od Creedence. Na závěr zazněla Amerika od kapely Lucie.

I letos se ke Kytarovému rekordu na hradbách připojil Dětský pěvecký sbor Vocantes pod taktovkou Michala Sabadáše, který spolu s hudebníky na pódiu doprovodil mohutný kytarový orchestr.

Se svými žáky nacvičil skladby také Bohdan Mrtvý, který učí na Základní škole B. Kozánka hru na kytaru. „Máme tu přes třicet žáků - nejvíce jsou zastoupeny akustické kytary, ale jsou tu i elektrické a basová. Nejnáročnější bylo nacvičit Ameriku - i když tam není tolik akordů, rytmicky je to složitější,“ přiblížil. „Počasí se vydařilo a je to skvělá akce na dnešní prvomájový den,“ řekl.

VIDEO: Let the sunshine in! Z přerovských hradeb zněly hity od desítek kytaristů

Kytarový rekord přilákal i muzikanty ze vzdálenějšího okolí. „Přijeli jsme s manželkou z Otrokovic. Původně jsme chtěli vzít s sebou i pejska, ale nakonec jsme si to rozmysleli, protože bylo jasné, že tu bude plno. Jsem rád, že zazní i Hey Joe od Jimiho Hendrixe, protože ten se u táboráků moc nehraje,“ pochvaloval si hudebník, který hrál na elektrickou kytaru.