Rozhodnutí zastupitelů předcházela na jednání v pondělí bouřlivá debata - opozice totiž s návrhem nesouhlasila.

Město akce, které kvůli očekávanému propadu příjmů budou muset počkat, pečlivě vybíralo.

„Sešli jsme se nad tím asi pětkrát a vše důkladně probírali - bylo velmi těžké rozhodnout ze sedmi desítek investičních akcí,“ popsala náměstkyně primátora Hana Mazochová (ANO). Výběr odložených investic ale opozici nepotěšil - například zastupitel Antonín Prachař (STAN) navrhl, aby město k takovému kroku vůbec nepřistoupilo.

„Nemohu souhlasit s pozastavením akcí nad 500 tisíc korun. Most v Žeravicích je v havarijním stavu a navíc je přístupovou cestou k nové hale házenkářů. Kdyby nás postihla velká voda jako na Olomoucku, tak s největší pravděpodobností spadne a vytvoří v toku překážku,“ řekl Antonín Prachař, který navrhl, aby město využilo finance na investice z rezervních zdrojů.

Hlasování bylo ale těsné a jeho návrh neprošel o jediný hlas.

Vrátí se zpátky do hry?

Opozice prosazovala především dvě akce - opravu elektroinstalace na Základní škole Trávník a výměnu mostu v Žeravicích. Na jeho havarijní stav upozorňují už delší dobu také obyvatelé této místní části.

„Zaslali jsme Radě města dvoustránkový text a požadujeme, aby se oprava mostu dál neodkládala. Bude to mít vliv na obslužnost nově zastřešené haly házenkářů a dalším důvodem je i bezpečnost. Most je podemletý a jeden nosník vydrolený, takže by se mohl v případě povodní stát překážkou. Při jeho stržení by došlo k rozlití potoku Olešnice do okolí,“ zdůvodnila předsedkyně výboru místní části v Žeravicích Ludmila Landsmannová.

Podle náměstkyně primátora Hany Mazochové není vyloučeno, že se některé akce znovu vrátí do hry. Situace se totiž mění každým dnem.

„Vláda teď rozhodla, že dostaneme 1 200 korun na obyvatele, a pokud záměr projde i Poslaneckou sněmovnou, bude to pro nás znamenat 50 milionů plus a znovu se rozhodneme, kterou z akcí uděláme. Odložené investice se ale v krajním případě posunou do roku 2021,“ uzavřela.