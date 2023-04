Unikátní protiatomový kryt v přerovském kině Hvězda přitahuje pozornost návštěvníků už řadu let. Je největším krytem ve městě a pojme až 900 lidí. V Česku je to unikát - jedná se totiž o funkční protiatomový kryt s filtroventilačním zařízením, prachovou a tlakovou komorou či nouzovým výlezem.

Prohlédnout si zázemí unikátního protiatomového krytu v přerovském kině Hvězda mohou návštěvníci tentokrát i s živou osádkou. Kdy? Prvního května. | Foto: Kino Hvězda, se souhlasem

Až dosud si mohli lidé jeho útroby prohlédnout s odborným výkladem a průvodcem. Na prohlídce krytu, která se uskuteční v pondělí 1. května, je ale čeká překvapení. Tím bude živá osádka simulující činnost krytového družstva.

„Návštěvníci tak získají lepší představu o činnosti krytového družstva v dobách dávno minulých a o tom, co přesně jeho členové vykonávali,“ přiblížila vedoucí přerovského kina Hvězda Svatava Měrková.

Prohlídky krytu se uskuteční ve dvou časech - první je v 10, druhá v 11.15 hodin. „Kapacita na jednu prohlídku, která potrvá zhruba hodinu, je šedesát osob. Místa ještě volná jsou,“ dodala.

Přerov měl za studené války kryty pro 40 tisíc lidí. V kině je stále funkční

Protiatomový kryt v přerovském kině Hvězda patřil ve své době k nejmodernějším v republice. Byl postavený v letech 1974 až 1976. Přerov byl totiž s ohledem na silný průmysl, přítomnost letiště a dopravní polohu jedním z nejlépe vybavených měst po Praze. V případě války by zde ve 139 krytech našlo útočiště 40 tisíc obyvatel.

V dnešní době už řada někdejších krytů neslouží svému účelu, mnohé zanikly.

Na dobových snímcích, které jsou k vidění při prohlídce prostor, jsou i fotografie z výstavby. Kryt je unikátní svým způsobem zasazení do terénu. Stavitelé počítali s tím, že důležitou okolností krytů v minulosti byla kopule - a proto zvolili tento způsob. Základ střechy tvoří železobetonová výztuž.

Agregát, zásobník vody i sociální zařízení

„Kryt v kině Hvězda se skládá z provozní části a prostoru pro ukrývané. Srdcem je diesel agregát, jenž zajišťuje energii pro vzduchotechniku, která dodává vzduch do úkrytu, ale také osvětlení nebo provoz čerpadel.

Je zde i zásobník vody, a to jak užitkové, tak pro pitné účely. Kromě vlastní místnosti pro ukrývané se v prostorách nachází i sociální zařízení - zvlášť pro muže a ženy,“ přiblížil už dříve Karel Váleček, který se na stavbě krytu jako pracovník civilní ochrany v Přerově podílel.

V objektu i je prachová komora nebo nouzový výlez.

V nouzovém výlezu je umístěna sonda pro zjištění rozsahu radiace a využilo by ho krytové družstvo, které by zjišťovalo situaci v okolí. Odsud by se také utíkalo ven - lidé by si vzali plynovou masku a řídili se pokyny. Součástí vybavení je i starý typ na zjišťování radiace, je zde také měřič přetlaku.

Úkryt v kině Hvězda? Uvedení do provozu by trvalo půl roku, říká Karel Váleček

Na zajištění provozu krytu by bylo zapotřebí asi 35 lidí. Provoz zajišťoval velitel, správce krytu, strojník vzduchotechniky diesel agregátu. Byli tu i zdravotníci, hasiči, pořádková družstva.

V krytu nechybí místnost velitele. Místnosti jsou od sebe odděleny těžkými pancéřovými dveřmi, které jsou plynotěsné. „Jako kryt slouží i vlastní sál kina, ve kterém je 399 míst. Celková kapacita krytu je 900 míst, ty další jsou řešeny lavicemi,“ dodala Svatava Měrková.

Funkčních je dvanáct krytů

Důmyslně propracovaná síť krytů v Přerově značně utrpěla po povodních v roce 1997, kdy zůstalo pouze 106 krytů s kapacitou kolem 30 tisíc lidí. Dnes je možné při úpravách a odstranění závad použít pouze dvanáct z nich s kapacitou kolem čtyř tisíc lidí.

Kryty se nacházejí v Petřivalského nebo Jasínkově ulici, další ve Dvořákově, na Svisle nebo na Základní škole J. A. Komenského v Předmostí.