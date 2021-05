Jak bude přerovská radnice situaci řešit? Deník se zeptal radního pro dopravu Tomáše Navrátila.

Přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).Zdroj: Deník / Petra Poláková-UvírováMěstem se v těchto dnech ve špičce prakticky nedá projet. Co je hlavním důvodem?

Uzavřená Tovární ulice pro vozidla nad 3,5 tuny působí zejména v dopravních špičkách na začátku a konci týdne velké problémy. Částečně by mohla pomoci úprava značení na D1 směrem od Ostravy u Lipníku nad Bečvou, kde se podařilo upravit dopravní značení. Nyní je nově naváděna doprava od Ostravy směrem na Brno po dálnici D35 přes Olomouc, dosud to bylo přes Přerov.

Jak chcete vytlačit z centra Přerova kamiony? Vypadá to, že stávající opatření nestačí.

Osazení zákazu vjezdu pro všechna vozidla nad 12 tun hned při vjezdu do města by mělo zásadně pomoci. Pro to, aby bylo zabezpečeno zásobování, by byly zákazy doplněny dodatkovou značkou mimo dopravní obsluhu. Tím pádem by do města mohla vozidla, která zde mají nakládku, vykládku či sídlo společnosti. V současné chvíli je doprava nad 12 tun omezena, ale ne zakázána. Zákaz platí pouze v místní části Kozlovice a právě v Tovární ulici. Jelikož se jedná o investiční akce na komunikacích první třídy, je správním orgánem, který o uzavírkách a stanovení dopravního značení rozhoduje, Olomoucký kraj. Z toho důvodu jsem zaslal žádost na úpravu dopravního značení právě tam. Stejnou žádost o úpravu dopravního značení jsem adresoval také investorovi průtahu - Ředitelství silnic a dálnic. Věřím, že naší žádosti vyhoví, a průjezd městem bude opět plynulejší.