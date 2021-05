Zájemci už se mohou registrovat na stránkách města.

Třetí ročník přináší i jednu novinku pro milovníky cyklistických výletů.

„Letos vyhlašujeme dvě kategorie. Ta první se jmenuje „Pravidelnost“ a je určena pracovním kolektivům, které mají tři až pět členů,“ řekla Jana Pivodová z marketingového oddělení města. Týmy se musejí registrovat od 19. do 31. května - a od 1. do 25. června si pak budou členové zapisovat, kolikrát využívali k cestě do zaměstnání kolo.

Druhá kategorie má název „Na výlet s cyklo-kartou“ a potrvá až do konce prázdnin - tedy do 31. srpna.

„Cílovou skupinou jsou rodiny a party přátel či dobrých kolegů, kteří rádi podnikají společné výlety na kole. Pokud zaregistrují do 19. června svůj tým, získají odkaz na sedm nedalekých cílů. Při jejich návštěvě budou sbírat razítka do kartičky, kterou jim po registraci pošleme,“ vysvětluje Pivodová.

Vzdálenosti do Přerova nebudou nijak závratné a hravě je zvládnou i jen trochu sportovně naladěné děti - výlety jsou naplánovány například s cílem na zámku v Tovačově, nebo na středověkém hradě Helfštýně. A pedály kola nejsou v soutěži podmínkou.

„Je samozřejmě možné využít jakoukoliv bezmotorovou a pro zdraví prospěšnou dopravu, tedy klidně i koloběžku nebo brusle. Kdo chce, může jít pěšky – i to se počítá,“ doplnil přerovský cyklokoordinátor Jiří Janalík.

Soutěž má motivovat Přerovany ke zdravějšímu způsobu života a ke stmelení pracovních kolektivů. Poprvé se, ještě pod hlavičkou celostátní organizace, konala v roce 2015, kdy se do klání zapojily takřka všechny větší místní podniky. Později už akci město organizovalo samo - se svými pravidly i cenami pro účastníky. Na úspěšné soutěžící čeká odměna i letos.