Už první den festivalu se posluchačům vryl pod kůži koncert slovenského hráče na trubku Juraje Bartoše v doprovodu komorního orchestru, který publikum rozehřál třeba melodiemi z pohádky Princezna se zlatou hvězdou na čele. Že dokáže slovenský jazzman skvěle improvizovat, potvrdil ve chvíli, kdy na pódiu během jeho vystoupení nečekaně zhasla světla a orchestr se ponořil do tmy. „Tak vypadá energetická krize v praxi,“ glosoval to pohotový moderátor Aleš Benda.

Juraj Bartoš se ale nenechal odradit a poradil si i bez techniky - do potemnělého sálu vystřihl skvělé sólo. Podle ředitele festivalu Rudolfa Neulse zavinila malou pauzu nová protipožární opatření v budově Městského domu.

„Když se na pódiu spustily kouřové efekty, čidla to zhodnotila tak, že se vypnula elektřina a údajně se zavřely i rolety v šatně. Naštěstí oprava trvala jen chvíli a Juraj Bartoš to s muzikanty vyřešil tak, že chvíli hráli unplugged,“ popsal ředitel.

V Přerově začal jazzový svátek

Čtvrteční zahřívací kolo ale jinak velký sál Městského domu zvládl, což potvrdil rytmy nabušený koncert černošské kapely Ghost-Note, která pochází z texaského Dallasu. V její tvorbě se mísí vlivy funku, hip hopu i fusion, takže během koncertu tančili lidé v sále i na balkonu. Za bicími seděl Robert „Sput“ Searight, kterému sekundoval skvělý perkusista Devin Way, na klávesy hrál Dominique Xavier Taplin, publikum si získali také Justin „Jay Mack“ McKinney na basu a kytarista Peter Knudsen. Dechovou sekci tvořili alt saxofonista Jonathan Mones a bariton saxofonista Sylvester Onjejiaka. Vokály měl v režii Mackenzie Green.

Mezinárodní obsazení měl úvodní koncert pátečního večera v podání orchestru Lukáše Oravce. Slovenský hráč na trubku a křídlovku si atmosféru festivalu pochvaloval. „Všechny projekty, které dělám, jsou něčím speciální a snažím se do nich vměstnat muzikanty ze zahraničí. Dnes jsme třeba měli v bigbandu pět národností: česko-slovenská kapela je základ, máme tu ale i Holanďana, Němce s původem rusko-izraelsko-arménským, nebo maďarského trumpetistu. Včera jsme si dali několikahodinovou zkoušku v kulturním domě v malé vesničce na Moravě, kde žiji,“ prozradil.

Na koncert vlakem

Hvězdou večera byl legendární americký kytarista Lee Ritenour, kterého na pódiu doprovázeli klávesista Otmaro Ruiz, basista Petar Krstajic a za bicími Wesley Ritenour. Podle ředitele festivalu Rudolfa Neulse se podařilo koncert hudebníka, který má na svém kontě šestnáct nominací na Grammy, domluvit díky jeho šňůře v Česku.

„Tentokrát se to sešlo tak, že má Lee Ritenour u nás tři koncerty, kromě Přerova i v Praze. Zajímavostí je, že do Přerova přijel vlakem, takže jsme čekali na nádraží, až dorazí Leo Expressem. Ráno vyráží do Vídně - a zase vlakem,“ dodal Neuls.

Závěr festivalu patřil v sobotu večer ženám. V úvodu vystoupila česká jazzová skladatelka a klavíristka Kristina Barta s New Quartetem, kterou doprovázel za bicími její manžel Marek Urbánek - rodák z Přerova. „Hrát před domácím publikem je pro mě vzácná událost, vždycky je cítit vřelé přijetí, takže je to pro mě krásný zážitek,“ přiznal Marek Urbánek.

Festivalovým vrcholem byl koncert francouzské jazzové zpěvačky Cyrille Aimée, kterou doprovázeli skvělá pianistka Hila Kulik, kontrabasista Lex Warshawsky a bubeník Andreas Svendsen. Bezprostřední hudebnice se publiku svěřila třeba s tím, jak trávila čas během pandemie.

„Když se v New Orleans během pandemie zavřely kluby, nemohla jsem bez hudby vydržet. Odjela jsem proto na Kostariku, a tam si postavila dům, který jsem si sama navrhla. Mám tam i suchý záchod. Víte, co to je suchý záchod? Můžu vám to ukázat, je to úplně jiná zkušenost,“ smála se. Koncert jazzové zpěvačky zcela vyprodal sál Městského domu.