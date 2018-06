Přerov hostil krajský sokolský slet. Na stadionu cvičilo přes 1700 cvičenců

Přerov v sobotu odpoledne zaplavili v pestrobarevných úborech cvičenci Sokola. Konal se zde 16. ročník Krajského sokolského sletu. Do města se sjelo z různých koutů střední Moravy 1700 cvičenců.

Akce se nesla ve znamení společných oslav stého výročí Československa. Slet odstartoval slavnostní nástup na Masarykově náměstí, kde pronesli své pozdravy představitelé České obce sokolské a primátor města Vladimír Puchalský.

„Věřte tomu, že jsme v Přerově hrdí na to, že jste nás poctili svoji návštěvou. Když se tak na vás dívám, je to krásný estetický zážitek,“ promluvil ke cvičencům primátor města, který si na podiu připomněl, že i on šel v roce 1948 jako mladý sokol na seřadiště z Předmostí do Přerova.

Po slavnostním nástupu se defilé cvičenců přemístilo z centra města přes Tyršův most kolem přerovské sokolovny na stadion Spartaku, kde už na sokoly čekala do posledního místa zaplněná tribuna. Slet začal slavnostním nástupem cvičenců na plochu stadionu. Následovaly projevy hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka a senátorky Jitky Seitlové. Poté byla vztyčena za doprovodu hymny česká vlajka. Cvičenci se představili v celkem jedenácti sletových skladbách. Zastoupeny byly všechny generace. Senioři cvičili například skladbu Princezna republiky, nejmenší děti se zase představily se skladbou Méďové.

„Já cvičím na sletu poprvé. Když jsem byla mladá, tak na to nebyl čas, ale teď už ho mám. Musím říct, že ta atmosféra je úplně skvělá,“ prozradila jedna ze cvičenců Alice Dudová, která do Přerova přijela z Velké Bystřice se Sokolskou župou Olomouckou – Smrčkovou. Slet je pro sokoly především vyvrcholením jejich celoroční činnosti. „Je to sice náročné na čas, ale slety se mi líbí. Účastním se jich už potřetí. Líbí se mi na tom hlavně to, že to člověka donutí se hýbat. Nelze ani opomenout tu skvělou partu lidí, kterou je člověk obklopen,“ svěřil se osmasedmdesátiletý Antonín Kozelský, který přijel se sokolskou jednotou z Hranic.

Pohybové skladby sledovaly z tribuny stadionu přes dva tisíce diváků. Bylo jich tolik, že kapacita tribuny nestačila, a tak mnozí návštěvníci museli stát. „Já sokolské slety miluju. Sledovat tolik cvičenců pohromadě, je prostě nezapomenutelná nádhera. Sama jsem se zúčastnila první spartakiády, která se konala v roce 1955. Bylo mi tehdy patnáct let, a protože jsem byla vysoká, vzali mě se spolužačkou za ženy. Dodnes na to ráda vzpomínám,“ netajila se jedna z návštěvnic Vlasta Smíkalová z Přerova.

Série místních, oblastních i krajských sletů v různých městech začala v květnu. Slety jsou pozvánkou na VXI. všesokolský slet, který bude zahájen slavnostním průvodem 1. července v Praze. Přerovský slet patřil co do počtu cvičenců i návštěvníků mezi největší. „Myslím si, že se akce vydařila nad očekávání. Měli jsme trochu obavy ze Zubrfestu, který se v Přerově konal ve stejném termínu a který má rovněž vysokou návštěvnost, ale obavy byly zbytečné. Diváků bylo víc, než jsme čekali. Měli jsme připraveno tisíc šest set vstupenek a ty nám došly velmi brzy, takže jsme museli tisknout další. Myslím si, že po hodně dlouhé a náročné práci výsledek dopadl naprosto skvěle,“ zhodnotil na závěr vzdělavatel pořádající Sokolské župy Středomoravské – Kratochvílovy Jakub Navařík.

Tradice pořádání sletů vznikla v červnu 1882. Tehdy uspořádal Miroslav Tyrš na Střeleckém ostrově v Praze akci k dvacátému výročí založení pražské organizace. Prvního sletu se účastnilo přes 700 cvičících.

autor: Dagmar Rozkošná