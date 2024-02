O odkoupení objektu bývalého hostince s pivnicí U Hrochů rozhodli přerovští zastupitelé. Město chce zchátralou nemovitost zmodernizovat a v budoucnu by se sem měla přestěhovat další část magistrátu.

Zastupitelé v Přerově schválili odkoupení objektu bývalé hospůdky s pivnicí U Hrochů. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Přerov získá budovu do svého majetku za 13 milionů korun. Pro úplatný převod zvedla ruku drtivá většina zastupitelů - pro hlasovalo 29 ze 34 přítomných.

„Částka, kterou za tento objekt prodejce chce, odpovídá ceně znaleckého posudku - je to tedy cena reálná,“ uvedl v debatě na jednání náměstek přerovského primátora Vladimír Lichnovský (ANO).

Kdysi vyhlášená restaurace U Hrochů těsně sousedí s budovou na náměstí T. G. Masaryka 16, která nyní prochází nákladnou rekonstrukcí a vznikne zde nové sídlo magistrátu.

Zastupitele na jednání zajímalo, proč vedení radnice přichází s odkoupením nemovitosti až nyní. „Už při plánování odkupu budovy na náměstí T. G. Masaryka 16 jste věděli, že se to dotkne i Hrocha. Proč se to nepřiznalo už dříve? Plánujete odkoupit i další nemovitosti do majetku města?,“ ptal se třeba zastupitel Miloslav Skládal (SPD).

Podle bývalého primátora města a dnes zastupitele Petra Měřínského (ANO), který stál u počátků projektu na rekonstrukci administrativní budovy na náměstí T. G. Masaryka 16, projektová dokumentace s budoucím propojením počítá. „Už v minulosti jsme uvažovali o tom, že se tyto budovy propojí a počítalo se také s tím, že se budou využívat obě,“ vysvětlil.

„Hroch“ na náročnou rekonstrukci pětipodlažní budovy, která stojí na náměstí od roku 1968, naváže, takže nový úřad bude větší, komfortnější a pojme více úředníků.

„Dokumentace úprav dvorní části objektu ještě není dokončena a při jejím dopracování tedy lze zohlednit skutečnost, že sousední budova bude sloužit pro potřeby magistrátu,“ konstatoval primátor města Petr Vrána (ANO).

Město koupí získá podsklepenou budovu z roku 1970 se dvěma nadzemními podlažími. V suterénu je původní pivnice s tanečním prostorem se sociálním a technickým zázemím.

V prvním nadzemním podlaží je restaurace s kuchyní, sklady a se vstupem na venkovní terasu, ve druhém je kulečníková herna, sociální zázemí, kotelna s plynovým kotlem a lodžiová terasa, na kterou navazuje točité kovové požární schodiště. V současné době je využíváno pouze první podlaží.

Kvůli probíhající rekonstrukci v této části Masarykova náměstí se od konce února uzavře ulička, která podél Hrocha spojuje náměstí s Jateční ulicí. „Průchod bude uzavřený po dobu stavby, tedy zhruba do konce října roku 2025,“ informoval Vladimír Lichnovský.