„Grafici se mohou nechat inspirovat minulostí, současností i budoucností Přerova. Mohou hledat skryté i viditelné symboly, které jsou typické pro naše město. Soutěž pro Přerov za 297 tisíc korun zajišťuje profesionální organizace Czechdesign, která podobnou zakázku realizovala i pro řadu jiných českých a moravských měst,“ přiblížila mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.

Není to poprvé, co se Přerov pustil do hledání své vizuální identity. První soutěž byla vyhlášena v roce 2016, ale vítězné logo z ní nevzešlo. Odborná porota tehdy vybírala ze dvou stovek návrhů pět nejlepších a ocenila pouze druhé a třetí místo. O návrzích hlasovala i veřejnost.

K nejúspěšnějším patřily před osmi lety návrhy, které odkazovaly na minulost města. Zaujal třeba redesign erbu města nebo návrh se symbolikou zubra, který je chápán jako tradiční znak Přerova.

Zastupitelé v minulých letech opakovaně upozorňovali na to, že městu chybí jednotný vizuální styl, který nebude jen součástí korespondence, ale měl by se propsat i do jiných oblastí. Prvky nového vizuálního stylu by se měly stát i součástí nové budovy magistrátu, která se nyní buduje na Masarykově náměstí. Logo bude na plakátech, reklamních předmětech a graficky zvýrazní i měsíčník Přerovské listy.