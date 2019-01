Olomoucky kraj - O jedno pracovní místo se v červnu na Olomoucku ucházelo třicet sedm zjemců. Zaměstnanci úřadu práce (ÚP) napočítali v minulém měsíci ve své evidenci o tři sta dvacet lidí více.

Co se týká Olomouckého kraje, počet lidí bez práce se oproti květnu zvýšil o pět set třicet osob.

Na Jesenicku využívají zájemce k odstraňování následků povodní, podobně postupují i v Přerově. Olomoucký úřad však žádné podobné kroky k snížení nezaměstnanosti nezamýšlí.

„V červnu klesl počet volnýchmíst o čtvrtinu a zároveň se zvýšilo množství uchazečů připadajících na jedno pracovní místo na třicet sedm osob,“ sdělila vedoucí odboru trhu práce Monika Gloserová s tím, že se jedná o nejvyšší hodnotu od roku 1999.

Na rozdíl od Přerovska a Jesenicka, kde posílají své nezaměstnané na odstranění škod po povodních, si Olomouc takto pomoci nemůže.

„Úřad práce nevytváří pracovní místa, je to v tomto případě věc obcí. Pro to, aby do míst, kde záplavy zanechaly velké škody, dojížděli Olomoučtí nezaměstnaní, neexistuje ani ze zákona klíč. Nevím, kdo by jim například proplácel cestovné. Pokud by se povodně staly v Olomouci, bylo by to jiné. Město by muselo vytvořit pracovní pozice a my bychom je poté mohli nabídnout osobám z našeho registru,“ uvedla Monika Gloserová, vedoucí odboru trhu práce olomoucké úřadu.

Úřad práce Jeseník poslal nezaměstnané do postižených obcí už 30. června. Uvolnil na to deset milionů z aktivní politiky zaměstnanosti. „Naši úředníci vyjeli přímo do obcí a smlouvy uzavírali na místě, aby starostům ušetřili cestu do Jeseníku,“ uvedl Zdeněk Vrtný zÚřadupráce Jeseník.

Zvýšený zájem o veřejně prospěšné práce zaznamenali i na Přerovsku. „Starostové se kvůli povodním častěji obraceli na pobočky našeho úřadu a žádali o příspěvky na veřejně prospěšné práce,“ uvedl odborník na zaměstnanost z přerovského úřadu práce Jaroslav Karlík.

V kraji zaznamenali úřady větší příliv uchazečů od jednoho zaměstnavatele ze společností skupiny UNEX, z TIMKENu ČR, Oděvního podniku v Prostějově, z firmy KAZETO a Meopta – optika v Přerově.

Nezaměstnanost v Olomouckém kraji (v %)

OKRES

Jeseník 12,1%

Olomouc 9,6%

Prostějov 7,0%

Přerov 10,8%

Šumperk 13,2%

Zdroj: ÚP v Olomouci

Míra nezaměstnanosti na Olomoucku (v %)

červen 2008 4,8%(6 106 lidí)

květen 2009 9,3%(11 477 lidí)

červen 2009 9,6%(11 797 lidí)

Zdroj: ÚP v Olomouci

