„Aktuálně jsme ve stádiu hodnocení nabídek, a jakmile bude znám vítěz, svoláme mimořádné jednání zastupitelstva. O výběru zhotovitele rozhodnou zastupitelé, kteří si atrahovali pravomoc výběru dodavatele tohoto díla. Pokud všechno dobře půjde, tak bychom svolání zastupitelstva směřovali někdy na začátek října. V tuto chvíli můžu avizovat jen to, že nabídek je dostatek - to znamená, že je z čeho vybírat,“ uvedl náměstek přerovského primátora Vladimír Lichnovský (ANO).

Město podalo v dubnu letošního roku žádost o dotaci. „Aktuálně čekáme na její vyhodnocení ministerstvem pro místní rozvoj. Pokud uspějeme, mohli bychom získat nejméně třicet procent celkových nákladů, což je zhruba 100 milionů korun,“ upřesnil Lichnovský.

Přerovské zastupitele na posledním jednání zajímalo, které odbory magistrátu se do budovy po dokončení rekonstrukce přesunou. Chtěli také vědět, jestli už mají radní vizi, jak naloží s objekty, jež se po dokončení přesunu uvolní.

„Co se týká dislokace magistrátu, máme nějakou pracovní verzi, která se ještě může částečně měnit, takže jsme ji ještě směrem k veřejnosti nepublikovali. Z devadesáti procent je to ale vyřešeno,“ řekl přerovský primátor Petr Vrána.

Soutěžní dialog

O nové podobě zchátralé budovy na náměstí T. G. Masaryka 16 rozhodl soutěžní dialog. Vítězný návrh, pod nímž jsou podepsáni autoři ze společnosti Anagram&Gruppa, vyřešil nejlépe, jak propojit úřad s náměstím.

„Nacházíme se na hlavním náměstí, které má ten handicap, že se zde nikdo nezdržuje. Budova vytvoří obrovskou poptávku po tomto prostoru. Nebude to úřad, kde se ve tři nebo v pět odpoledne zavře a už sem nikdo nevstoupí. Přístupná bude kavárna s vyhlídkou na střeše, odkud se budou moci lidé podívat do okolí,“ přiblížil už dříve Igor Kovačevič, který pro město zajišťoval soutěžní dialog.

Město věří, že se rekonstrukci podaří zahájit ještě v letošním roce. Samotná stavba by pak probíhala v letech 2024 a 2025 s tím, že by byla koncem roku 2025 dokončena. Úředníci by se měli nastěhovat do nového objektu v roce 2026. „Nejpozději do konce roku 2026 by měl ve zrekonstruovaném objektu fungovat magistrát,“ nastínil postup Vladimír Lichnovský.