Občanky, pasy i řidičáky se z EMOSu přesunou do Pasáže

Do bývalé galerie v Pasáži se přesune z objektu na náměstí T. G. Masaryka 16 část úředníků, kteří mají na starosti „přepážkovou“ agendu - vyřizují občanské, řidičské průkazy a cestovní doklady. Zbývající pracovníci magistrátu, kteří řeší dopravní přestupky, se přestěhují do budovy ve Smetanově ulici.

Přerov koupí za 10 milionů patro v bývalém Emosu. Bude mu pak patřit celá budova

Město odhadovalo, že přijdou stavební úpravy v Pasáži na 4 miliony korun. „Čáru přes rozpočet nám udělaly podmínky ministerstva vnitra, které jsou poměrně přísné. Je potřeba provést stavební úpravy, se kterými jsme nepočítali - zajistit bezpečnostní výlohy a mříže. Nutností je i nová elektroinstalace a vytápění. Tyto peníze ale investujeme do majetku města a vznikne zde komfortní prostor pro další využití. Věřím, že se sem po třech letech galerie zase vrátí,“ ujistil primátor.

Radnice usiluje o dotaci

Podle radních má Přerov možnost získat dotaci na rekonstrukci budovy bývalého Emosu, která by mohla činit až třicet procent uznatelných nákladů. „Máme šanci získat dotaci v řádech desítek milionů korun. Abychom tuto dotaci na rekonstrukci brownfieldu získali, musí být objekt na náměstí vyklizený a prázdný. Proto také úřad stěhujeme,“ řekl primátor.

Opoziční zastupitelé ale na jednání kritizovali nepřipravenost náročného projektu. „Jak jsou řízena rizika projektu? Co se bude dít, pokud se třeba zjistí, že je ocelová konstrukce v havarijním stavu? Jak se budou řešit události, které vzniknou v průběhu přímo na stavbě?,“ zajímalo zastupitele Jana Horkého (Společně pro Přerov). Ten navrhoval, aby tak náročnou investici řídil projektový manažer.

Odhlasováno: ošklivý Emos přestaví, za 300 milionů. Co vy na to?

Stejného názoru je i zastupitel František J. Hrabina (Za prosperitu Přerova). „Je potřeba určit zodpovědného člověka, který bude projekt řídit. Pokud by měla všechno řešit Rada města, protáhne se to o dva roky. Na těchto akcích vznikají vícepráce a jsou zde věci, které se musejí hlídat. Projektový manažer řídí zakázku tak, aby ji dovedl podle not, které mu dá zastupitelstvo, do zdárného konce,“ konstatoval.

Radní se zodpovědnosti nezříkají

Podle náměstka primátora Vladimíra Lichnovského (ANO) je odpovědnost na Radě města, která o jednotlivých krocích rozhoduje. „Řešíme nyní znalecký posudek, který je potřeba k žádosti o dotaci. Ta by měla být podána nejpozději do 20. dubna. Další věcí je stěhování agend tak, abychom mohli objekt uvolnit a ke konci března byl prázdný. Všechna rizika se snažíme eliminovat operativním postupem. Pokud bychom si nemysleli, že všechny tyto věci stihneme v termínu, tak bychom se do toho nepouštěli,“ zdůraznil.

Z katastrofy ozdobou. Návrhy proměny Emosu jsou vidět na náměstí, podívejte se

Přerov by chtěl vybrat zhotovitele, který zajistí rekonstrukci budovy bývalého Emosu, ještě letos. „Věřím, že by mohla začít soutěž na zhotovitele kolem prázdnin. Budeme rádi, když se nám do konce tohoto roku podaří předat staveniště,“ upřesnil primátor města Petr Vrána.

Tak by měla vypadat po rekonstrukci nevzhledná budova bývalého Emosu na Masarykově náměstí v Přerově.Zdroj: Gruppa studio

Novou podobu toho, jak bude dnes zchátralá budova na Masarykově náměstí 16 vypadat, našli radní prostřednictvím soutěžního dialogu. Z nabídek pěti týmů vybrala v roce 2021 komise jednomyslně návrh, pod nímž jsou podepsáni autoři ze společnosti Anagram&Gruppa.