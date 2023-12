Svatá rodina, ale i lidové výjevy ze života vesnice a figury, inspirované skutečnými obyvateli obce. Dřevohostické náměstí zdobí od tohoto týdne velký figurální betlém, který přitahuje každý rok pozornost návštěvníků ze širokého okolí. Betlém před lety zhotovil amatérský výtvarník Alexandr Forýtek a postav z polystyrenu je více než čtyřicet.

Na náměstí v Dřevohosticích už stojí velký figurální betlém. | Foto: Petr Dostál, se souhlasem

„Ze skladu z Turovic jsme přivezli přes čtyřicet figur, které jsme v průběhu týdne rozmístili na náměstí. Kromě těch biblických jsme vystavili také postavy, inspirované skutečnými obyvateli obce. Tradičně tedy nechybí trumpetista Miloš Kvasnica, který se na betlém určitě přijde sám podívat a možná nám i něco zahraje, je zde také mlynář Antonín Buršík nebo myslivec Milan Čech,“ přiblížil dřevohostický starosta Petr Dostál. Součástí betlému je i valašská zvonička, na kterou si mohou děti zazvonit.

„Postupně se betlém snažíme opravovat, protože se na něm už podepsal zub času. U sedmi figur jsme provedli renovaci dřevěných koster, lepení, tmelení a nátěry podle výtvarného návrhu Alexandra Forýtka. Na renovaci se podílejí Ladislav Sigmund spolu s Robertem Zuzaníkem,“ řekl Petr Dostál.

Podívejte se na fotky z dřevohostického figurálního betlému:

V Dřevohosticích už vrcholí přípravy na slavnostní rozsvícení betlému, který se tentokrát rozzáří spolu s vánočním stromem v neděli 3. prosince. „Náměstí zdobí smrk, který je letos o něco vyšší než loni. Program začne v 15 hodin a strom se rozzáří v 16.30 hodin,“ upřesnil Dostál. V úterý 5. prosince v 16 hodin se mohou děti těšit na příjezd Mikuláše a jeho družiny.

„V minulých letech jsme dětem donesli nadílku domů, tentokrát se opět vracíme k tradici, která byla ještě před covidem. Koně máme z Býškovic, zapřáhneme bryčku a Mikuláš přijede za zvuku chorálu na náměstí,“ popsal starosta Petr Dostál, který se i letos zhostí role Mikuláše. Doprovázet ho bude družina čertů a andělů.

V Dřevohosticích to bude žít i během vánočních svátků. Městys se letos rozhodl uspořádat komentované prohlídky u betlému, a to 23. prosince od 10 do 12 hodin, na Štědrý den od 10 do 12 hodin a na Boží hod vánoční od 14 do 15.30 hodin.

Během prohlídek bude ke zhlédnutí také malý mechanický betlém, umístěný na zámku. Komentované prohlídky jsou v režii bývalého starosty obce Ladislava Sigmunda.

Obyvatelé městyse si na Štědrý den od 13 do 14 hodin užijí na náměstí také přátelské vánoční setkání, na kterém vystoupí soubor Fčelka a děti se mohou těšit na vánoční krmení koní.

