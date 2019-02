U bočního vchodu do přerovské nemocnice instaloval v pondělí výrobce babyboxů Zdeněk Juřica bedýnku nové generace. Nahradí původní zařízení, které zde slouží od roku 2010.

„Původní babybox je technicky zastaralý a ani součástky, z nichž byl postaven, už se dnes nevyrábí. Nahradili jsme takto třiadvacet starších bedýnek,“ líčí zakladatel babyboxů Ludvík Hess.

Zatímco starší typ byl plechový s mechanickým ovládáním dvířek klikou, nová vanička je nerezová.

„Dvoukřídlá dvířka nového typu se otevírají automaticky a po vložení děťátka a aktivaci senzoru se zcela samočinně zavřou. Ručičky a nožičky děťátka jsou chráněny proti kolizi s dvířky fotobuňkami,“ popsal.

Podle výrobce Zdeňka Juřici z firmy Montel v Náměšti nad Oslavou má babybox dokonalejší vytápění - vyhřívaný je plášť, ale i prostor pod vaničkou a oba boky.

„Když topení v zimě nestačí, přidá se teplý vzduch. V letních měsících zase pomůže ochladit prostor klimatizace,“ řekl.

Fotky i esemesky

Sofistikované zařízení nové generace je napojené nejen na zdravotníky v přerovské porodnici, ale zprávu o umístění dítěte do schránky obdrží bezprostředně i zakladatel babyboxů a jejich výrobce.

„Pokud dítě zdravotníci do několika minut nevyjmou, tak do nemocnice telefonuji já,“ podotkl Ludvík Hess.

Nový typ babyboxu se může připojit prostřednictvím datové sítě.

„Výhodou je i dvouúrovňová signalizace - to znamená, že box rozezná, jestli do něj někdo dítě vložil, nebo do něj třeba jen ze zvědavosti nakoukl,“ zmínil Zdeněk Juřica.

Kromě snímků z útrob schránky rozesílá i sms zprávy - že se otevřel, zatížila se vanička, nebo byl kontrolován.

„Monitorovací počítač má i hlasový výstup - v případě, že se otevírají dvířka, říká, že se baby box otevírá. Pokud vypadne síť, hlásí ztrátu spojení,“ upřesnil.

Hlavní signalizace se rozběhne po zatížení vaničky, které zaznamená váhový senzor.

„Babybox je opatřen náhradním zdrojem energie a napojen mnohonásobně jištěnou signalizací na stálou službu a mobilní telefony,“ doplnil.

V Přerově od roku 2010

Přerovská nemocnice zprovoznila svůj první babybox v únoru 2010. Schránka, do níž mohou matky anonymně odložit novorozence, je umístěna u bočního vchodu do nemocnice v budově Pavilonu pro matku a dítě.

Zdejší babybox už zachránil život třem dětem. Tím posledním byla loni v květnu Ilonka, která vážila 3 018 gramů a měřila 49 centimetrů.

Prvním nalezeným dítětem byl v roce 2013 chlapec Jakub, druhým o dva roky později malá Kateřinka.

„Přerovský babybox je velmi plodný, jen nás mrzí, že se nám dosud nepodařilo získat přísliby darů ani na polovinu jeho výměny,“ posteskl si Ludvík Hess.

Pořízení bedýnky nové generace přijde zhruba na 300 tisíc korun. Někde na něj přispívají i města - například Hodonín přispěl částkou 200 tisíc.