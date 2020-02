Nejzásadnější omezení nastanou v souvislosti s budováním kanalizace v Čekyni - silnice v této místní části Přerova bude totiž pár měsíců zcela neprůjezdná.

„Místní komunikace v Čekyni se kvůli budování kanalizace od března postupně zcela uzavře, jinak by zde nemohla pracovat těžká technika,“ vysvětlil přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Kvůli zajištění dopravní obslužnosti se v pondělí sešli na půdě magistrátu zástupci města, úředníci z kraje, ale i dopravce a stavebník.

„Oblast obsluhuje jak městská, tak i příměstská autobusová doprava. Hledali jsme proto řešení dopravní obslužnosti pro obyvatele Čekyně, Žeravic a dalších částí, které by bylo nejvhodnější tak, aby se školáci dostali včas do vyučování a lidé zase do práce. Až doladíme detaily, objeví se informace o trasách autobusů na webu města,“ upřesnila Margita Považanová z přerovského magistrátu.

Uzavírka této komunikace nebude letos jedinou komplikací, na kterou řidiči narazí. Rychlým tempem má pokračovat také stavba mimoúrovňového křížení v Předmostí, která částečně uzavřela Polní ulici, a na podzim vypukne dlouho očekávaná stavba průpichu.

„Letošní rok bude pro řidiče stejně náročný jako ten loňský, protože ke všem stavbám přibyla navíc druhá etapa modernizace železničního koridoru, kterou provádí společnost Eurovia, a vyžádá si omezení. Problematická bude i úprava mostku v ulici na Osmeku, kterou jsme si vyzkoušeli už v loňském roce. Přes mostek nebude možné jezdit zhruba čtyři měsíce,“ upřesnil radní pro dopravu s tím, že práce zde začnou pravděpodobně v dubnu.

Kdy začne stavba průpichu?

Zřejmě nejočekávanější stavbou letošního roku je průpich. Jeho zbudování přijde na 130 milionů korun a částkou 25 milionů na tuto akci přispěje i město.

Průpich má ulehčit dopravě v lokalitě u nádraží a začne na křižovatce ulic Komenského, Velké Novosady a Kojetínská. Stavba protne areál Juty a napojí se na Tovární ulici u autobusového nádraží.

Ředitelství silnic a dálnic už loni zbouralo domy v Kramářově a Komenského ulici, které bránily stavbě. Po jejich demolici byly opraveny a zatepleny štíty přilehlých domů. Srovnány se zemí byly i budovy v areálu Juty, kterým povede trasa.

„Stavba průpichu by měla začít na podzim a zatím je tato stavba ve stadiu, že se soutěží,“ uzavřel Tomáš Navrátil.