Město Přerov pokračuje v opravách poničených chodníků, na kterých se už podepsal zub času. Opravou za více než jeden milion korun projdou v nejbližších dnech chodníky v ulicích Budovatelů a Želatovská. Přerov letos investoval do výměny dlažby a stavby nových tras pro pěší více než 10 milionů korun.

Chodník v ulici Budovatelů v Přerově čeká oprava. | Foto: Magistrát města Přerova, se souhlasem

„V ulici Budovatelů, a to v místech před zdravotním střediskem, čeká pracovníky technických služeb odstranění původního asfaltu a nanesení nového. V částce 362 tisíc korun je zahrnuta i pokládka betonové dlažby podél rampy u střediska a terénní úpravy za obrubami,“ popsal náměstek přerovského primátora Miloslav Dohnal (ODS).

Město začne s opravou v pondělí 29. května a potrvá do 18. června. Stavebníci obsadí 29. května také chodník v Želatovské ulici. „Výměna čeká 459 metrů čtverečních chodníku. Odstraní se stávající kryt a položí nová dlažba, v ceně je i oprava a nátěr zábradlí a obnovení vodorovného dopravního značení,“ doplnil Dohnal.

Do tohoto vylepšení město investuje téměř 860 tisíc korun a práce potrvají do 9. července. Letos už byly nové chodníky opraveny také v ulicích Kouřílkova, 9. května a Na Odpoledni.

Nejvyšší letošní investice, a to ve výši 8 milionů 383 tisíc, putovala do stavby nového chodníku se smíšenou cyklostezkou v ulici Pod Valy. Stavba začala v polovině února a chodník se smíšenou cyklostezkou na straně před paneláky je před dokončením, a to včetně přístupových chodníků ke vstupům do domů. Chybí ještě dořešit část u předpolí mostu přes Bečvu.

„V nejbližší době bude kompletně zprovozněno nové veřejné osvětlení podél chodníku u panelových domů. Samostatný chodník v části pod hradbami je ještě v realizaci,“ upřesnil náměstek primátora Vladimír Lichnovský (ANO). Celá stavba by měla být dokončena v polovině června.