Přerov chce udělit čestné občanství Paulu Rausnitzovi

Znáte to. Přijdete do školy a po příchodu do třídy zjistíte, že nemáte tužku ani sešit. Co teď? Dříve nezbývalo než si pomůcky vypůjčit od spolužáka nebo rovnou vyrazit do papírnictví. V Tovačově už žáci na tamní základní škole nemusejí ani jedno, na chodbě jim totiž stojí výdejní automat s psacími potřebami.