Nejprve funk-soulová jazzová smršť skvělé české formace Top Dream Company, která zvedla posluchače ze židlí, potom sólo pro předního českého kontrabasistu Františka Uhlíře a na závěr bonbonek v podobě amerického Jeff Lorber Tria. Takový byl páteční program největšího hudebního svátku v Přerově - Československého jazzového festivalu.

Druhý den jubilejního čtyřicátého ročníku Československého jazzového festivalu v Přerově. | Video: Petra Poláková - Uvírová

Když to na pódiu rozparádil skvělý bubeník amerického tria Sonny Emory, létaly paličky vzduchem a diváci v sále ani nedutali. Koncert sledoval v přítmí zákulisí také americký bubeník Dave Weckl - hlavní hvězda čtvrtečního festivalového večera.

Program jazzového festivalu v Přerově, který hostí od čtvrtku do soboty hvězdy české, slovenské a světové hudební scény, byl v pátek žánrově pestrý a posluchači se rozhodně nenudili. Publikum přivedla hned v úvodu do varu česká formace Top Dream Company, kterou prošla celá řada instrumentalistů a zpěváků - mimo jiné i Vojta Dyk nebo Ondřej Ruml.

„Za mě skvělá zábava, klidně bych s kapelou tančila další hodinu,“ řekla s úsměvem jedna z návštěvnic tradičního festivalu, která dorazila z Liberce. „Rozhodovali jsme se na poslední chvíli, jestli pojedeme, ale nelitujeme. Jeff Lorber Trio uvidíme živě úplně poprvé,“ dodala.

Přední představitel české jazzové kontrabasové školy František Uhlíř, který vystoupil se svým bandem v další části večera, si zkomponoval a nahrál ke svým sedmdesátinám suitu s názvem Story of My Life - Music for Septet, kde hraje důležitou roli číslo sedm.

„Kromě prologu tvoří suitu sedm hudebních vět, které popisují jeho životní a hudební cestu a které napsal přímo na tělo sedmi skvělým jazzovým hráčům,“ uvedl dramaturg festivalu Aleš Benda. Tento zhudebněný příběh života mistra kontrabasu Františka Uhlíře zazněl i v Přerově.

Jeff Lorber Trio, které uzavíralo páteční večer, bylo nejzářivější sestavou letošního jubilejního ročníku. Klávesista Jeff Lorber, baskytarista Jimmy Haslip a bubeník Sonny Emory zanechali svou specifickou stopu především v oblasti fusion a dalších subžánrech kombinujících jazzové, soulové, funkové a popové postupy.

„Jeff Lorber předvedl své umění v Přerově vůbec poprvé, Sonny Emory vystoupil na festivalu v roce 2011 a Jimmy Haslip v roce 2005,“ shrnul ředitel Československého jazzového festivalu v Přerově Rudolf Neuls.

