Má to ale háček. Kvůli vysokým úrokovým sazbám je hypoteční trh doslova v „umělém spánku“ - lidé se do koupě nemovitostí nehrnou a vyčkávají na lepší časy. V nabídce jsou nyní moderní byty v centru města, ale plánuje se i výstavba v Předmostí.

Nový bytový dům Rezidence Slunečná, který nabízí celkem čtrnáct jednotek, vznikl v Komenského ulici po přebudování někdejšího sídla dopravního inspektorátu.

„Stavba už je dokončena a v lednu proběhla kolaudace celkem čtrnácti bytů. Prodaných je ale zatím jen sedm, protože hypotéky jsou dnes po mladé rodiny těžce dostupné. Je nejistá doba a někteří klienti si koupi na poslední chvíli rozmysleli a couvli těsně před podpisem,“ popsal jednatel Rezidence Slunečná Jan Fridrich.

Největší zájem byl podle něj o garsonky, naproti tomu nadstandardní byty 3+kk a 4+kk jsou ještě neobsazené. „Počítáme, že v průběhu dubna by mohli lidé v bytech, které už jsou prodané, začít bydlet. V přízemí vzniknou nové obchůdky, prodejna květinářství už je otevřená,“ dodal.

Výstavba nových bytů na jedné straně a obavy kupujících ze zadlužení na straně druhé. Taková je dnes situace na trhu s nemovitostmi podle majitele přerovské realitní kanceláře Alexandra Betáka.

„Hypoteční trh je kvůli vysokým úrokovým sazbám de facto zastaven a úvěry dnes řeší jen ti klienti, kteří zrovna narazili na svou vysněnou nemovitost a nechtějí o ni přijít. Ostatní vyčkávají. Pro většinu klientů je dnešní úroková sazba nad 6 procent nesmyslná a závazek na dvacet až třicet let dost riskantní. Kdo si dnes vezme úvěr na 3 miliony za 6 procent? Lidé také kvůli vysokým cenám energií řeší, zda bydlení vůbec utáhnou,“ podotkl.

Výstavba bytů se v Přerově se přesto rozrůstá. „Kromě Rezidence Slunečná v Komenského ulici se budují další byty také v Seifertově. Rekonstrukcí pro účely bydlení nyní prochází také bývalý armádní dům v Čechově ulici naproti Galerie Přerov,“ vyjmenoval náměstek primátora Miloslav Dohnal (ODS), který má na starosti majetek.

„V objektu v Čechově ulici už jsou vybourány vnitřní prostory a rekonstrukce by měla být hotová v příštím roce. Čtyřiadvacet nových luxusních bytů vznikne také v Předmostí, a to na místě bývalého Domu služeb, kde byla v posledních letech herna. Investor hodlá tento objekt přebudovat na byty, každý o velikosti kolem 90 metrů čtverečních. Parkování bude řešeno v rámci objektu - postaví parkoviště, které má být veřejně přístupné,“ doplnil.

Opravou projdou i městské byty. „Předpokládáme, že v Přerově v horizontu dvou let vznikne 400 až 450 nových komerčních bytů a do dvou let chceme spravit zhruba dvě stě těch městských pro účely nájemního bydlení. Ty pak mohou využít lidé s nižšími a středními příjmy,“ poznamenal.

Na okraji města se připravuje také výstavba nových rodinných domů. „Už v únoru chystáme zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě za Meoptou. Nabídneme zhruba 28 pozemků,“ doplnil Alexandr Beták.

A jaké jsou dnes ceny bytů v Přerově? Od loňského podzimu zaznamenaly pokles a ve srovnání s okolními většími městy jsou poměrně nízké. „Za jednopokojový byt dnes lidé zaplatí od 1,5 do 1,7 milionu korun, dvoupokojové přijdou od 1,8 do 2,5 milionu a třípokojové od 2,5 do 3,2 milionu. Ceny tedy v posledních měsících klesly,“ zhodnotil Beták.