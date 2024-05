Přerov čeká výměna veřejného osvětlení. Zastaralých je šest tisíc svítidel

Až čtyři sta venkovních svítidel v ulicích Přerova projde kompletní obměnou, kterou plánují radní. Město hodlá vyměnit ve druhé polovině letošního roku části světelných bodů veřejného osvětlení za nová LED světla. Ta by měla přinést především energetickou úsporu a snížit světelný smog. Výměna přijde na 13,5 milionu korun včetně DPH – výrazně pomoci by ale mohla dotace. V budoucnu by měla přijít na řadu další zastaralá osvětlení.

Výměny osvětlení se dočká i Kozlovská ulice v Přerově. | Foto: Deník/VLP Externista