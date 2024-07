„V roce 2022 jsme nechali na odboru rozvoje zpracovat studii inteligentních zastávek, které by měly ukazovat příjezdy, odjezdy, nebo případné zpoždění autobusových linek. Je to systém známý z Olomouce, Prahy, ale i jiných větších měst,“ shrnul náměstek přerovského primátora pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

„Na zastávkách by měl být osazený sjednocený společný označník s novým grafickým informačním LED panelem, který bude poskytovat on-line informace o odjezdech autobusů - jak městské hromadné dopravy, tak případně příměstských linek, které budou zastávkou projíždět. Máme to ve strategických dokumentech, například v plánu udržitelné mobility,“ dodal.

Umístění inteligentních zastávek vychází ze studie - budou se nacházet na těch z hlediska dopravní obslužnosti nejvytíženějších místech ve městě. „Jen namátkově - v Palackého ulici, na Kopaninách, na Velké Dlážce nebo v Předmostí,“ řekl Navrátil.

Financování by mělo být kryto dotací z ITI Olomoucké aglomerace, která je až do výše 85 procent předpokládaných nákladů. „Poté, co se studie překlopí do projektu, můžeme začít s přípravami. Se samotnou realizací počítáme v příštím roce,“ uzavřel Navrátil.