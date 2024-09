Voda se dostala i do Záchranné stanice pro handicapované živočichy v Ornitologické stanici. Její pracovníci v noci narychlo přenášeli do bezpečí ptáky z voliér - zraněná káňata, sovy, holuby, papoušky i menší druhy.

Do budovy Ornisu se naštěstí voda nedostala, takže vzácná expozice Ptáci Česka, která byla teprve nedávno poškozena kvůli havárii vodovodu, zůstala ušetřena.

„V noci to bylo lehce dramatické, protože voda se zastavila těsně pod hlavní budovou Ornitologické stanice. Na budově jako takové tedy škody nejsou, ale zasažena byla Záchranná stanice pro handicapované živočichy. Do třiceti centimetrů byla zatopena hlavní budova stanice, ale i voliéry, které jsou pod úrovní terénu. Naštěstí se voda zastavila před hlavní budovou, takže sem nenatekla a můžeme pokračovat v rekonstrukci expozice Ptáci Česka,“ řekl Martin Vymazal, zástupce vedoucí Ornitologické stanice Muzea Komenského v Přerově.

Podle vedoucí Ornisu Lenky Harmáčkové, která byla celou noc na nohou, bylo nutné ohrožené živočichy přemístit do bezpečí.

„Máme tu dvě lesní káňata, sovu pálenou, domácí holuby, ale jsou tu i jiné druhy - kulíšek, papoušci, nějací pěvci, a pak také spousta jiřiček - ty jsme dávali do prvního patra hlavní budovy, kde jsou pěkně v suchu a teple,“ popsala.

„Ve voliérách zůstali velcí dravci, které jsme tu nechávali s tím, že je zde dostatečný počet vysoko umístěných větví, na kterých by se mohli ukrýt. Kdyby voda ještě stoupla, mohli by se vyšplhat nahoru. Teď jsou ptáci umístěni ve vnitřních voliérách, které jsou sice mnohem menší, ale na suchu,“ podotkla.

Pracovníci Ornitologické stanice zahájí úklid poté, co přestane pršet a voda opadne.

„Musíme požádat hasiče, aby vodu odčerpali, a pak vyneseme veškerý nepořádek a zaplavené věci,“ nastínila vedoucí.

Králíci a slípky tam ale zůstali utopení

Pod vodou se v noci ocitlo také přírodní koupaliště Laguna - zaplaveny jsou herní prvky, ale třeba i lavička Pavla Nováka. Zahrádkáři vynášeli v pondělí ráno věci, které se podařilo zachránit.

„V noci jsme tu nebyli, přijeli jsme uklízet až teď. Děda musel odjet a říkal, že tu byl tak metr vody, teď už ale opadla,“ vylíčili zahrádkáři, kteří přijeli na Lagunu uklízet. „Králíci a slípky tam ale zůstali utopení,“ dodali.

Řeka Bečva kulminovala kolem třetí hodiny ráno v Dluhonicích na 685 centimetrech. Díky protipovodňovým zídkám podél nábřeží a u tenisových kurtů, které aktivovali hasiči už v sobotu, se voda do obydlí nedostala. Hned ráno zasedal Krizový štáb.

„Město Přerov je v současné době mimo ohrožení a Bečva by měla setrvale klesat. Informační krizová linka pro občany města Přerova 581 268 471 bude fungovat do pondělí 16. září do 18 hodin,“ shrnul Petr Vrána, primátor města a předseda Krizového štábu.

Teplárna jako zdroj tepla pro Přerov podle něj fungovala celou noc bez omezení a funguje i nadále.

Zákaz vstupu na Žebračce

Pro celé území Žebračky platí přísný zákaz vstupu.

„Apelujeme na Přerovany, aby se nepřibližovali či nevstupovali do žádných zatopených oblastí. Vlivem podmáčení hrozí pády stromů i sesuvy půdy. Do odvolání zůstává uzavřen městský park Michalov. Centrální městský hřbitov bude otevřen od úterý 17. září,“ upřesnil.

Jednotky sborů dobrovolných hasičů během noci odčerpávali vodu z odvodňovacích šachet mobilního protipovodňového hrazení a čerpání bude i nadále pokračovat. Hasiči budou pomáhat řešit i další následky povodní.

„Komunikace mezi Prosenicemi a Grymovem zůstává nadále neprůjezdná. Silnice z Přerova přes Žebračku do Prosenic je také stále neprůjezdná. Uzavřena je i komunikace Kojetín - Chropyně,“ řekl.

Troubky unikly

Obec Troubky je podle primátora mimo akutní ohrožení a občané evakuovaní do Přerova se mohou dnes vrátit do svých domovů.

V Přerově samotném byly zatopeny pouze lokality, které jsou při povodni této intenzity pod vodou pravidelně - zahrádky pod nemocnicí a u Laguny. Řidiči už mohou přeparkovat svá vozidla - bezprostřední ohrožení Bečvou v Přerově nehrozí.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se v této složité situaci jakkoli podíleli na zajištění ochrany města před velkou vodou, těchto lidí byly stovky. Hrozící nebezpečí prověřilo nastavení systému ochrany a vybudovaná protipovodňová opatření. A ty obstály,“ uzavřel primátor.