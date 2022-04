Ve městě i nadále platí úleva ve výši 75 procent. Slevu chtějí udržet minimálně do doby dostavby průtahu.

„I když ostatní provozovatelé ruší slevu ve výši 75 procent z plného jízdného pro děti, mládež, studenty a seniory, my jsme se rozhodli ji v této výši ponechat,“ uvedl přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil.

Podle něj nechtějí zástupci Přerova lidem sahat na zlevněné jízdné, protože je v zájmu města, aby lidé více využívali hromadnou dopravu a méně tu individuální.

Ceny jízdného městské autobusové dopravy tak zůstávají stejné – to znamená, že plné jízdné bude i nadále ve výši 10 korun a zlevněné bude stát 2 koruny.

Knihu Lenky Chalupové z Předmostí požehnal přerovský farář

„Toto chceme udržet alespoň po dobu dostavby průtahu městem, která skončí v letošním roce. Omezení dopravy a objízdné trasy situaci řidičům jezdícím po městě komplikují, proto chceme, aby lidé co nejvíce využívali hromadnou dopravou. Tímto dáváme veřejnosti jasný signál - pokud je to možné, tak nechejte automobil doma a jeďte výrazně levnější hromadnou dopravu,“ vyzval Navrátil.

Úleva se ovšem netýká příměstských autobusů, které hradí Olomoucký kraj.

Městskou autobusovou dopravu zajišťuje pro Přerov společnost Arriva autobusy a za její provoz v loňském roce město uhradilo 38 milionů korun. Ročně autobusy po městě najezdí až 818 500 kilometrů.

Nová vláda se rozhodla korigovat systém slev na jízdném zavedený v roce 2018 kabinetem Andreje Babiše. Státní rozpočet by tak měl ušetřit podle počtu cestujících až dvě miliardy korun.

Sleva ve výši 50 procent ze základního jízdného se týká tří skupin cestujících: juniorů ve věku 6 až ⁠18 let, žáků a studentů ve věku 18 až 26 let a seniorů starších 65 let.

Parkovací domy v Přerově? Jak najít místa pro auta začne řešit speciální skupina