Balení rozsáhlé dokumentace, třídění věcí a stěhování do nových prostor. Úředníci přerovského magistrátu, kteří ještě do středy vyřizovali občanské průkazy a cestovní doklady v prvním patře budovy bývalého Emosu na Masarykově náměstí, se začali ve čtvrtek stěhovat do nově upravených kanceláří v Pasáži.

Stěhování úředníků přerovského magistrátu, kteří vyřizují občanské průkazy a pasy, ve čtvrtek začalo. Stavebními úpravami prochází také prostory bývalé Výstavní síně Pasáž. Od 3. dubna si budou moci lidé vyřídit občanku právě na tomto místě. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Přerované si kvůli tomu v následujících dvou týdnech nebudou moci vyřídit občanské průkazy a pasy v místě bydliště. Odkázáni jsou na úřady v okolních městech.

„Doklady si mohou vyřídit na kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností - v Lipníku nad Bečvou, ale i v Olomouci či Prostějově. Vyhotovené doklady, které si lidé nestačili vyzvednout, jim vydáme od pondělí 20. března v náhradních prostorách v ulici Bratrská 34,“ shrnula Jitka Kočicová z přerovského magistrátu.

Stavební úpravy v Pasáži, kam se přesouvá agenda občanských a řidičských průkazů, ale i cestovních dokladů, výrazně pokročily.

Hrobka v Rokytnici prochází náročnou opravou, hotovo by mělo být do tří let

„Přepážky jsou hotové, prostory je ještě nutné dovybavit nábytkem a dolaďují se detaily. Stěhují se poměrně objemné archivy a dokumentace, takže to chvíli potrvá,“ nastínila Jana Pivodová z oddělení komunikace přerovského magistrátu.

Úřadovna v budově bývalého Emosu fungovala až do středečního odpoledne. „Dnes se odpojují počítače, systémy, úředníci si balí věci a stěhujeme kartotéky do nových sklepních prostor v Pasáži,“ vylíčila Jitka Kočicová.

Uzavření přepážek v budově bývalého Emosu podle ní neprovází problémy.

Přerované si budou moci vyřídit doklady v Pasáži od 3. dubna

„Ozývali se jen jedinci, kteří nebyli objednaní a stejně by dnes nebyli obslouženi. Že by venku stály davy a lidé se dobývali se dovnitř, to se naštěstí nekonalo,“ poznamenala.

Stěhování agendy bude probíhat až do 31. března.

Už koncem února se z bývalého Emosu přesunulo také oddělení dopravně správních agend, které nově sídlí ve Smetanově ulici 7. Oddělení dopravních přestupků a registru řidičů se přemístilo do Smetanovy ulice 7a.

Kytarový rekord na hradbách v Přerově bojuje o cenu kraje. Hlasovat můžete i vy

Přerovanům, které jsme oslovili v ulicích, změny překvapivě nevadí. „Do Pasáže to mám blíže, navíc nemusím do schodů. Klidně by to tam mohlo i zůstat. Doklady mám v pořádku, takže tento problém aktuálně naštěstí nemusím řešit,“ řekl třeba Lubomír K. z Přerova.

„Jen by měli trochu upravit výlohy a lépe to označit, abychom se zorientovali. Na to snad ale už brzy dojde,“ doplnila také starší žena, která ve čtvrtek procházela Pasáží.

Čtyřiapadesát let starou administrativní budovu na náměstí T. G. Masaryka 16 čeká náročná rekonstrukce, která by měla začít ještě letos. Do tří let se objekt promění v reprezentativní sídlo magistrátu.

„Máme šanci získat dotaci v řádech desítek milionů korun. Abychom ale dotaci na rekonstrukci brownfieldu získali, musí být objekt na náměstí vyklizený a prázdný. Proto také úřad stěhujeme,“ vysvětlil už dříve primátor města Petr Vrána (ANO).

Silnici z Přerova do Rokytnice zavírá stavba dálnice. Navždy

Stavební úpravy bývalé Výstavní síně Pasáž a přilehlých prostor měly původně stát 4 miliony korun. Nakonec za ně ale město zaplatí více.

Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili rozpočtové opatření, které počítá s navýšením nákladů ze 4 na 7 milionů.

„Čáru přes rozpočet nám udělaly podmínky ministerstva vnitra, které jsou poměrně přísné. Je potřeba provést stavební úpravy, se kterými jsme nepočítali - zajistit bezpečnostní výlohy a mříže. Nutností je i nová elektroinstalace a vytápění,“ dodal primátor.