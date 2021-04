Postupně se bude sice oteplovat, přes deset stupňů ve dne se ale teploměry dostanou zřejmě až v úvodu příštího týdne.

Ve čtvrtek se v Olomouckém kraji čeká převážně zataženo se sněžením, v Jeseníkách vydatnějším.

"Během dne v polohách pod 400 m srážky smíšené nebo i dešťové. Nejvyšší teploty 3 až 6 °C, na horách -5 až -1 °C," předpovídá Eduard Jarcovják z ostravské pobočky Českého hyrometerologického ústavu.

Občasné sněžení by do vyšších poloh mohlo dorazit i v pátek. V nížinách se místy objeví srážky dešťové. Má být opět převážně oblačno až zataženo s nejvyššími teplotami do 8°C.

Víkend vypadá většinou pod mrakem a občas se srážkami, bude ale aspoň o trochu tepleji.

Na sobotu předpovídají meteorologové na většině území Olomouckého kraje občasný déšť nebo přeháňky, na horách sněžení. K ránu spadnou teploty k bodu mrazu, přes den vystoupí na 9 stupňů. Podobně, ale odpoledne až 11 °C by mělo být v neděli.