Teploty o víkendu půjdou nahoru. V neděli se v Olomouckém kraji můžeme dočkat letních 25 stupňů a maxima tento dubnový den mohou opět přepisovat dosavadní teplotní rekordy. Letní denní teploty se protáhnou podle poslední předpovědi do úterka. Pak ovšem přijde sešup, kdy odpoledne spadnou až o 10 stupňů.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Attila Racek

V sobotu bude spíše oblačno a může i sprchnout. Odpoledne bude podle předpovědi ubývat oblačnosti. Maxima přes den v Olomouckém kryji vystoupají na 20 až 23 stupně, na horách 13 až 17.

To v neděli dorazí vlivem proudění velmi teplého vzduchu od jihu „léto“. Bude skoro jasno, během dne většinou polojasno. Přes den pak rtuť teploměru vystoupá na 22 až 26.

Letní odpolední teploty, maxima kolem 25 stupňů, se protáhnou do pondělí a zřejmě i úterka.

„Vzhledem k tomu, že bude foukat jižní, jihozápadní vítr dají se nejvyšší extrémy očekávat v oblasti Javornicka, v oblasti za Jeseníky. Letních 25 ale nelze vyloučit ani v Olomouci,“ uvedl meteorolog Václav Smolka z ostravského regionálního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Studený řez

Ještě na úterý odpoledne v Olomouckém kraji předpovídá ČHMÚ maxima až 25. Příliv velmi teplého vzduchu pak rázně ukončí studená fronta postupující od západu.

„Z úterka na středu by měla tyto extrémní teploty utnout studená fronta docela výrazně. Kdy přesně to půjde, v tom se model od modelu ještě trochu liší. Ve středu odpoledne bychom už měli být za frontou. Konkrétně v Olomouci to vypadá, že ve středu odpoledne budou maximální teploty kolem 15 stupňů – tedy o 8 až 10 méně,“ sdělil meteorolog Václav Smolka.