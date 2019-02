Na jeho pohřeb přišly do Městského domu, který se proměnil v obřadní síň, tisíce lidí. Mnozí si vystáli dlouhou frontu, aby se mohli se zpěvákem rozloučit.

Pavel Novák se stal populárním v šedesátých letech, kdy ho jeho hlas s nezaměnitelnou barvou katapultoval na hudební výsluní a stal se známou tváří televizních obrazovek. Vystupoval po boku hvězd české pop music - Karla Gotta, Heleny Vondráčkové a dalších. V roce 1967 si dokonce vyzpíval bronzového Slavíka.

Přerované na něj byli právem hrdí - i proto, že své rodné město nikdy nezapřel a hlásil se k němu.

Život v Praze, který by mu otevřel cestu k ještě větší slávě, vyměnil za rodinu a pouto k Moravě.

I proto má i dnes skladba s tímto názvem takovou sílu. Vedle Pihovaté, Malinké, Nádherné lásky nebo Vyznání patří k jeho nejslavnějším hitům.

Morava. Pavel Novák

Devět let boje s nemocí

Pavel Novák bojoval se zákeřnou nemocí devět let. Dlouhé roky ho nezlomilo ozařování ani chemoterapie.

Svůj boj s rakovinou otevřeně líčil i ve svých knihách, které psal v posledních letech života. Vážné nemoci podlehl v přerovské nemocnici 11. února 2009.

„Všichni jsme věděli, že je vážně nemocný. Pak ale přišla tvrdá realita a došlo nám, že už tady Pavla nikdy mít nebudeme,“ vzpomíná pamětník Bohuslav Přidal, který pomáhal před deseti lety zařizovat smuteční obřad v Městském domě.

„Nečekal jsem, že na pohřeb přijde tolik lidí, a že se fronta potáhne od Městského domu až k pasáži. Překvapila mě také obrovská solidarita lidí a to, že ani nereptali, když museli tak dlouho stát venku v zimě, aby mohli uctít jeho památku. Nikdy předtím ani nikdy potom jsem nic podobného nezažil. Všechny květiny jsme po skončení obřadu vyskládali na chodník, který vedl od obřadní síně,“ poznamenal.

Nezdolnou vitalitu a sílu rvát se s těžkou nemocí obdivovali všichni jeho přátelé a Pavel Novák ji snad nejlépe vyjádřil slovy:

„Uplakávat nemá cenu, je lepší jít do toho zpříma s odkrytým hledím a s úsměvem,“ popsal kdysi v rozhovoru pro Přerovský a hranický deník svůj boj s vážnou nemocí.

Odkaz žije

V jeho hudebním odkazu pokračuje i syn Pavel Novák mladší, kterému se podařilo zachovat tradici koncertů na Štědrý den v Přerově, kterou kdysi jeho otec založil.

Naposledy zpíval Pavel Novák Přerovanům 24. prosince 2008 - jen dva měsíce před svou smrtí.

„Táta už tehdy nebyl v té formě, v jaké by si přál, ale chtěl hrozně zpívat. Asi sám cítil, že je to jeden z jeho posledních koncertů. On si ten koncert prosadil přes naše obrovské varování a nevoli. Tehdy jsem ho nechápal, ale dnes už ano. Protože on cítil poslední možnost, jak se lidem ukázat, a jak si to s nimi ještě užít. Dnes si říkám, že to udělal správně,“ řekl Pavel Novák.

Pavel Novák v datech

Pavel Novák se narodil 10. března 1944. Původní profesí byl učitel, ale už v mládí si zvolil dráhu muzikanta. Začínal jako gymnazista ve studentské kapele Dixieland XI, byl spoluzakladatelem Synkopy a později vystupoval s kapelou VOX. V šedesátých letech patřil k předním osobnostem české populární hudby a v roce 1967 si vyzpíval bronzového Slavíka. Pavel Novák byl nejen zpěvák, skladatel a textař, ale pořádal i výchovné koncerty pro děti ze škol v celé republice. V posledních letech svého života se věnoval i publikační činnosti a vydal celkem šest knih. Olomoucký kraj mu udělil Cenu v oblasti kultury a obdržel i Cenu města Přerova - Medaili J. A. Komenského.