Přečtěte si přání čtenářů Deníku. Splní se?

Deník vyzval své čtenáře, aby poslali vánoční přání, které redaktoři Deníku v těchto dnech doručí do vídeňské katedrály svatého Štěpána, kde je umístěna schránka, kam se přání ze všech koutů světa hází.

Pak je ve všech světových jazycích přečte nejvyšší církevní autorita a požehná jim. Přečtěte si i vy výběr z několika set přání, která do Deníku dorazila (přání neprošla lingvistickou úpravou).

Přání čtenářů Deníku ze všech koutů naší země

* Přeji si nejnovější model iPhone. A taky si přeji, aby se všem dařilo.(Adéla)

* Přál bych si vidět zápas Realu Madrid u nich na stadionu. (Jan)

* Přeji si knihy od Lobsanga Rampy a dárkovou poukázku do Mountfieldu. (Dagmar)

*Mám šest vnoučat a přeji si, aby byla štastná, zdravá a aby se jim v životě dařilo.(Marie)

* Přála bych si pořádnou zásobu dřeva a uhlí na zimu. (Vlasta)

* Mé přání je, kromě zdraví, které je nejpodstatnější, aby na světě nebyla nespokojenost, chudoba a zlo. (Lenka)

* Přeji nám hodně zdraví, pevné nervy a rychlejší nohy. (Jolana)

* Přeju si volné pláně, hodně bizonů, čistý vzduch a řeky, husté lesy a dobré lidi. Díky (Jirka)

* Přeji si knihu od Agnes Martin Lugand – Šťastní lidé čtou a pijou kávu. A taky tepláky a mikinu kapely Kryštof. (Eliška)

* Přál bych si, aby mi v létě vyšel jazykový kurz v Německu. (Dominik)

* Přeji si všechno nejkrásnější pro všechny obyvatele Jindřichova Hradce. Třeba se to splní (Jaruška)

* Přál bych si lego city – hasičská stanice.(Ondřej)

* Přeji si, abychom s kolegyní zdárně dokončily novou provozovnu, kde chceme začít novou etapu pracovního života. (Pavlína)

* Přeju si, aby byli všichni šťastní a zdraví. (Ráchel)

* Já bych si přál Nintendo Switch, nebo masku z PayDay. Toho chlapa s maskou, kde je americká vlajka. (Radim)

* Přeji si mobil iPhone 6s, celou soupravu, nebo jenom tepláky na parkur Enjoythemovment tepláky soul, nebo lítacího drona, nebo tablet. (Lukáš)

* Přeji si dlouhou a nerušenou dovolenou na pustém ostrově. Ne však pro sebe, ale pro Miloše Zemana a Andreje Babiše. Zaslouží si ji. (Filip)

* Přál bych si lego city – policejní stanice. (Tomáš)

* Přeji si, aby ženy pracovaly jenom 4 dny v týdnu a pracovní den, aby pro ně měl jenom 6 hodin, aby se mohly plně věnovat svým dětem a domácnosti. (Michal)

* Přeju si nový počítač Lenovo a herní notebook.(Daniel)

* Přeju všem lásku, zdraví a pohodové vztahy. (Světlana)

* Přeji si, aby se moje babička a můj strejda uzdravili. (Zuzka)

* Přeju si, aby nebyla válka. (Pavla)

* Přeji si, aby se mi dobře chodilo. (Marie)

* Já bych si přála mobil iPhone. (Renata)

* Chtěla bych velkého plyšáka – medvídka. Nebo pejska. Moc děkuji. (Natálie)

* Hrozně bych si přála mobil bílý iPhone. Byla bych hrozně ráda. Pro moji sestru bych chtěla nějaké hodinky.(Tereza)

* Výkonný herní počítač, světový mír, lásku ke svým bližním, dodržování desatera. (Jiří)

* Nový mobil, nebo pomoct jakékoliv charitě. (Nela)

* Přeji si zdraví a štěstí pro celou rodinu, a abychom za rok byli zase všichni spolu.(Jana)

* Milý Pane Bože, prosím, prožehnej naší rodině pevným a stálým zdravím. Ať celá naše velká rodina drží stále pohromadě. Ať jsme šťastní a spokojení ve svých vztazích. Ať máme vše, c o potřebujeme a ať nám vždy zbyde pro ty, kteří to štěstí nemají. A hlavně, milý Bože, za rok nás bude o jednoho víc, jsem šťastná, že nás přibývá. Prosím, dohlédni na to, aby to tak co nejdéle zůstalo, aby nás neubývalo… (Marie)

* Přeji si, aby se k sobě všichni lidé chovali hezky a stejně tak, aby se chovali ke zvířátkům a přírodě. (Hana)

* My si přejeme výlet do bazénu do Třeboně, nebo Českých Budějovic. Děkujeme. (2.A, ZŠ T. G. Masaryka)

* Moc bych si přála plyšového jednorožce pro moji sestru (pokud jste mne vybrali, moc děkuji). Jo a hodným lidem zdraví a lásku. (Marek)

* Já bych si strašně moc přál velký plyšový ovladač, co píská, a prosím takový menší nafukovací domeček a prosím nafukovací a pískací hamburger. Děkuji. (David)

* Přál bych si iPhone X. Bože, ty víš, že v tebe věřím. Všem přeji mír a veselé Vánoce. (Albert)

* Přeju si, aby moje dcera už konečně dostala rozum.(Stanislava)

* Přeji si, aby potravinové řetězce neplýtvaly jídlem a aby neprodávaly shnilé ovoce a zeleninu za plné ceny.(Karolína)

* Moc bych si přála, a bychom jako lidé pochopili, že vše co činíme a jak žijeme, se nám vrátí. Proto by se od toho mělo odvíjet naše každodenní chování. (Bohumil)

* Přeju si, abych byla příští rok o Vánocích ve Vídni.(Romana)

* Jsem spokojený a nepřeju si nic. Jenom děkuji. (Josef)

* Přeji si mít spokojený život, zdravou rodinu a štěstí a lásku. (Lucie)

* Prosím o úplné uzdravení naší Kristýnky a zdraví mých dětí a vnoučat. (Marta)

* Zdraví pro celou rodinu.(Kateřina)

* Všem lidem dobré vůle přeji jen to dobré, mojí rodině, mým přátelům a mým blízkých přeji hlavně zdraví, a aby potkávali jen lidi dobré vůle. A sobě taky. (Vlaďka)

* Abych kolem sebe měla stále tolik úžasných lidí, kteří mi dělají život veselejší.(Zuzana)

* Aby byli na Vánoce všichni zdraví. (Aneta)

* Přáli bychom si, a by se na světě žilo šťastně, a aby bylo v rodině štěstí.(Lada)

* Celý život si přeju nějaký fotoaparát, jakýkoliv Instax, Olympus, hrozně bych chtěla vyfotit všechno, co se dá: lásku v rodině, přírodu. (Linh Thuy)

* Mackbook (notebook od Apple).(Hana)

* Herní počítač – Hal 3000 MČR 2018 ULTIMATE - K. Šťastné a veselé Vánoce. (Josef)

Přál bych si tři páry Adidas NMD R1 a R2. Předem d ěkuji. (Pavel)

* Herní notebook. (David)

* Lego city – sopečná zásobovací helikoptéra. (Tomáš)

* Přál bych si nůž butterfly (motýl).(David)

* Koženou bundu (jako měl Ghist Rider) a svézt se na motorce (Harley Davidson).(Daniel)

* Ipad (tablet od iPhone) a štěně (kokršpaněla českoanglického). (Kristýna)

* XBOX ONE, nebo herní počítač. Krásné a veselé Vánoce. (Lukáš)

* Aby se k sobě lidé chovali pěkně. (Jana)

* Vilu v Českých Budějovicích, mobil Huawei P8, tablet Lenovo, hodné učitelky, koloběžku, auto limuzínu a být princezna. (Liliana)

* Tablet od Samsungu (nejlépe černý). (Adam)

* Přála bych si nový telefon iPhone 7plus. (Barbora)

* Zdravý pro svou druhou polovičku. (Karel)

* Nové auto. (Tomáš)

* Fasádu na barák. Děkuji. (Vlastimil)

* Přeji lidem celého světa štěstí, zdraví a dlouhá léta. Ať mír vládne světu a žití je pro nás snadné. (Marie)

* Sněžítko, panenka. (Natálie)

* Čekáme chlapečka, přeju si, aby byl zdraví a s ním všichni členové rodiny. (Lenka)

* Přála bych si strávit pár dní s rodnou na pěkném místě, například ve Vídni. Děti by si užily do Prátr, Dům moře nebo ZOO a já bych zase po letech navštívila zámek Schönbrun. (Nikola)

* Přála bych si, abych se mohla radovat z každého dne. A přeju si zdraví a štěstí pro celou moji rodinu. (Klára)

* Přeji pokoj v duši všem, kdo po něm touží a kteří o něj usilují. (Veronika)

* Moc si přeju, aby si všichni ze všech přestali dělat srandu a zamysleli se, jak se chovají k lidem. A ještě iPhone 6s nebo plyšového nosorožce. (Kateřina)

* Přeju si víc tepla sluníčka pro všechny. (Andrea)

* Zdravou rodinu a kamarády. A úspěch v práci. (Radek)

* Přeju si světový mír, a abychom měli konečně trochu reprezentativního prezidenta, ne jako teď. Ale to bude asi těžší. (Jarka)

* Já si do nového roku přeji pravnoučátku. Teď už holčičku. (Marie)

* Nejvíc si přeju, a by si dcera konečně našla nějakého hodného kluka. (Monika)

* Přeju si, abych měl na pololetní vysvědčení pěkné známky. (David)

* …nebesa, pěkně vás prosím o vodu, ať prší, stéká, kape. Ani moc, ani málo. Bez vody není život. (Henry)