Prašnost z těžby ve Veselíčku bude minimální, tvrdí mluvčí Skansky

V těchto dnech „ožil“ lom ve Veselíčku. Společnost Skanska začala ve čtvrtek s prvním odstřelem. Obec se snaží těžbě zabránit všemi možnými způsoby. Místní se obávají toho, že přijdou o vodu. Jsou tyto obavy na místě? Nejen na to odpovídal v rozhovoru mluvčí Skansky Ondřej Svatoň.

Co vedlo společnost Skanska k tomu, že začala těžit právě ve Veselíčku, když jsou v okolí další tři kamenolomy - Podhůra, Výkleky a Hrabůvka?

Kámen pro stavbu dálnice D1 Přerov – Lipník nad Bečvou odebíráme ze všech čtyř lomů, využíváme tedy kamenivo i z Podhůry, Výklek a Hrabůvky tak, aby zátěž pro obyvatele v okolí výstavby byla co nejmenší.



Mají mít místní obavy z toho, že kvůli plánovaným odstřelům mohou přijít o vodu ve studních, na které jsou závislí zejména ti, co bydlí v těsné blízkosti lomu?

Není důvodné předpokládat ztrátu vody ve studních, protože těžba bude probíhat nad úrovní hladiny vody ve studních a nedojde proto k ohrožení vodních zdrojů vlivem plánované těžby. To konstatovala i kontrola České inspekce životního prostředí z července minulého roku. Nicméně na základě žádosti starosty obce Veselíčko Skanska provedla před zahájením prací měření hladiny vod ve studních, které byly obcí Veselíčko doporučeny, a monitoring bude probíhat i dále.



Pokud budete v těžbě pokračovat, jak zamezíte zvýšenému hluku a prašnosti v obci?

Splňujeme všechny normy a máme potřebná povolení. Výroba drceného kameniva je prováděna moderní mobilní drticí linkou se zkrápěcím zařízením k minimalizování prašnosti a linka je umístěna tak, aby byl její provoz odstíněn terénem. Silnici z lomu budeme čistit a zkrápět a také jsme proškolili všechny řidiče, aby projížděli obcemi ohleduplně.



Kde skončí kámen z Veselíčka?

Kámen z lomu Veselíčko použijeme právě na stavbě dálnice D1, úseku Přerov – Lipník nad Bečvou.