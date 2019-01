Přerov - Obyvatelé Přerova zatím kvůli prasečí chřipce, jež se šíří ve světě, nezpanikařili a jejich zájem o koupi léku Tamiflu, který podle odborníků na léčbu tohoto závažného virového onemocnění jako jediný zabírá, není příliš velký.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Dagmar Rozkošná

Potvrzují to alespoň zdejší lékárníci. Pacienti ale v těchto dnech častěji navštěvují praktické lékaře, aby se jich zeptali na účinnou ochranu proti této nemoci. Lidé v Přerově už také začali ve velkém skupovat roušky.

„Pacienti k nám chodí téměř denně. Týká se to přitom především těch, kteří odjíždějí do Spojených států. Zrovna dnes jsem vysvětloval asi třem lidem, že je zbytečné panikařit. Řada lidí si myslí, že by měli brát Tamiflu preventivně. Pokud by to ale mělo mít účinek, museli by denně užívat jednu tabletu po dobu šesti týdnů. A to by je přišlo na šest tisíc korun,“ uvedl praktický lékař z Přerova Michal Chromec.

Podle něj je zbytečné, aby se lidé dopředu předzásobili léky, když ještě v Česku nebyl zaznamenán žádný výskyt případu prasečí chřipky. „Myslím, že se kolem toho strhla zbytečná mediální hysterie,“ myslí si Chromec.

„Rozhodně neplánujeme podávat Tamiflu předem, ale až při léčbě. Chtěl bych od toho lidi odradit, protože je to velmi nebezpečné. Mohlo by se totiž stát, že bude virus na antivirotikum imunní. My bychom pak neměli žádný účinný prostředek pro boj s ním,“ uvedl exkluzivně pro Deník Roman Prymula, šéf České vakcinologické společnosti, který v Ženevě zastupuje Českou republiku na jednání Světové zdravotnické organizace.

Lékárníci obavy lidí z regionu potvrzují, ale podle jejich slov zatím obyvatele Přerova nezachvátila hysterie. „Většina zákazníků se nás ptá, jestli máme Tamiflu na skladě a jaká je jeho cena. Už jsme několik objednávek udělali, ale řada pacientů spíše vyčkává, co bude dál. U nás přijde lék na 680 korun,“ řekla Vladimíra Sokolová z lékárny v Komenského ulici v Přerově.

Na další vývoj situace ve světě ale podle ní pracovníci lékárny pružně zareagují. „Kdyby se situace zhoršila, Tamiflu zajistíme. Už po neděli jej budeme objednávat,“ podotkla dále Sokolová.

„Tento lék je vázán na recept a má krátkou expirační dobu. Zatím jsme prodali jen jedno balení. Nemáme žádné zásoby a ani si je dělat nebudeme,“ konstatovala pracovnice lékárny v Husově ulici. Důvody k panice zatím nevidí ani majitel přerovské lékárny U Štěstěny Jindřich Švarc.

„Něco na skladě mám, a když bude potřeba, tak se do distribuce uvolní další léky,“ řekl Švarc. Lidé v Přerově už ale podle pracovníků lékáren začali skupovat roušky. „Je o ně zvýšený zájem, ale zatím jich máme na skladě dost,“ potvrdila Iveta Bajcarová z lékárny U kostela.