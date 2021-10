Praktici na Přerovsku se dočkali Pfizera. "Promrhala se ale velká příležitost"

Je to milník v očkování proti koronaviru v České republice. Praktičtí lékaři, o nichž vláda od počátku tvrdila, že budou opěrným pilířem vakcinace proti Covidu-19, se dočkali vakcíny Comirnaty od společností Pfizer/BioNTech. Klíč k vyššímu procentu proočkovanosti? Praktikům, kteří své pacienty znají a vědí, kdo spadá do rizika, se daří přesvědčit některé pochybovače. Poukazují však na to, že Pfizera měli dostat mnohem dříve.

Dočkali se. Praktičtí lékaři očkují proti koronaviru vakcínou Comirnaty od společností Pfizer/BioNTech. V ordinaci lékařky Jarmily Ševčíkové v Bohuňovicích tento týden 10 zájemců, podobný počet plánují v týdnu příštím. 26. října 2021 | Foto: Deník/Daniela Tauberová

„Dá se říci, že pro praktické lékaře je to zásadní průlom, ale mělo to přijít dříve, jak jsme poukazovali. Promrhala se velká příležitost na jaře. Kdybychom měli Pfizera ještě v květnu, mohlo to mít jiný efekt. Tehdy byla jiná ochota se očkovat,“ poukázala krajská předsedkyně praktických lékařů Jarmila Ševčíková. Ve své ordinaci v Bohuňovicích v úterý aplikovala několik třetích, posilujících dávek Comirnaty. „Ale máme i zájemce o první dávku. Hlásí se nám. V tomto týdnu aplikujeme deset prvních dávek, o něco méně to bude v následujícím týdnu,“ dodala praktická lékařka. Obce na Olomoucku již ruší hromadné akce, kvůli sílící epidemii Přečíst článek › Pro první dávku přicházejí do ordinace lidé z velké části pod tlakem nových okolností, kdy sílí epidemie koronaviru, ale hlavně končí bezplatné testování na covid, takže neočkovaným lidem se aktivity, včetně posezení v hospodě, od 1. listopadu prodraží. „Každopádně těžiště je na praktickém lékaři, který své pacienty zná a ví, kdo spadá do rizika. A na jeho schopnostech vysvětlit přínos očkování. Někteří se bohužel přesvědčit nedají a nepomůže ani to, že již očkujeme Pfizerem, což naopak u jiných zájemců hraje významnou roli v rozhodování,“ popisovala. V Olomouckém kraji na jaře očkovalo proti koronaviru na 250 praktických lékařů. Během letních měsíců počet klesl. Nyní, s dostupností vakcíny Comirnaty se podle Ševčíkové opět zvedne na jarní počty. Kolik za testy? Zájem o očkování v kraji roste, hygiena chystá kontroly Přečíst článek › Podle mluvčího distributorské společnosti Avenier Martina Nesrsty probíhá distribuce Pfizera bezproblémově. „Tento týden máme v závozu objednávky praktických lékařů z minulého týdne. Máme na to dimenzovanou distribuci, vše běží hladce,“ sdělil. Praktici měli dostat vakcínu Pfizer již dříve. Termíny, kdy si na ni konečně sáhnou, se však opakovaně posouvaly hlavně kvůli problémům s dodáním této vakcíny přímo do ordinací. Epidemie koronaviru v Olomouckém kraji zrychluje. Roste virová nálož v populaci. Sedmidenní incidence v přepočtu na 100 tisíc obyvatel v úterý poskočila z pondělních 306 na 318. Ukazatel je v rámci ČR druhý nejvyšší – po Moravskoslezském kraji. Nad 20 procent vzrostla sedmidenní relativní pozitivita indikovaných testů. Zvyšuje se počet pacientů v nemocnicích, z nichž většina se nenechala naočkovat proti koronaviru. Kontroly certifikátů u piva? Žádný problém, pár vteřin, míní olomoucký hostinský Přečíst článek › Zájem o vakcínu v posledních dnech narůstá. V pondělí aplikovali zdravotníci v kraji 293 dávek. Před týdnem to bylo 151. Celková proočkovanost v Olomouckém kraji je 52 procent. V populaci, kterou lze chránit očkováním, což je 12+ , činí zhruba 65 procent.



