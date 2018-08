Pozor na požáry, varují meteorologové i hasiči

Nedopalky od cigaret, pálení trávy nebo například špatně uhašený gril, to vše může mít v tomto období vliv na vznik požárů. Výstraha meteorologů před hrozícím nebezpečím platí od začátku srpna, a to až do odvolání.

Požár lesa. Ilustrační foto.Foto: Deník / Attila Racek

„Požáry hrozí nejen v přírodním prostředí, v lesích, na lukách či na polích, ale také ve městech. Při požárech na lukách a v lesích je zejména v těchto dnech důležitá všímavost občanů. Čím dříve je požár ohlášen, tím méně se rozšíří a napáchá menší škody,“ informovala krajská mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková.



Oheň v přírodě je velmi nebezpečný, vymknout kontrole se může velmi rychle a dokáže napáchat velké majetkové a ekologické škody. „Je proto nutné, aby občané při pohybu v lese a vůbec v přírodním prostředí, dodržovali základní pravidla, která omezí riziko vzniku požárů,“ zdůraznila mluvčí.



Ve vyprahlých městech jsou také vysoká rizika požáru. Časté je vznícení hořlavých kapalin a plynů, požáry způsobené létajícími balonky štěstí nebo vzniklé při grilování či odpalování zábavní pyrotechniky. Pokud se lidem situace vymkne kontrole, měli by okamžitě volat tísňovou linku.

Autor: Jana Obšnajdrová