Vánoční svátky a prázdniny školáků, které měly přinést snížení počtu akutních respiračních chorob, strávili mnozí lidé na Přerovsku s teploměrem pod paží a horkým čajem. Podle lékařů nemocných přibylo a nejvíce marodů je mezi malými dětmi. Převažují virózy, nemoci horních cest dýchacích, ale objevily se už i klasické chřipky.

„Zatímco v době před svátky přicházeli lidé s kašlem, teplotou a nachlazením, dnes je to první den, kdy už se objevily i klasické chřipky. Pacienti si stěžují na bolesti kloubů, mají zimnici a vysoké horečky kolem 39 stupňů,“ popsal situaci ve své ordinaci praktický lékař z Přerova Ludvík Koudelka.

Kdo neutužoval svou fyzickou kondici v průběhu celého roku, ten už toho teď moc nezachrání. Sport, otužování a pravidelný přísun vitamínů jsou totiž nejlepší prevencí proti nemocem.

„Očkování proti chřipce jsme prováděli od září do poloviny prosince, teď už by spíše uškodilo. Senioři a lidé s oslabenou imunitou by měli omezit cestování městskou hromadnou dopravou, ale i návštěvy velkých nákupních center,“ radí.

Nemocných přibylo také v ordinacích dětských lékařů - a objevily se už i zápaly plic.

„Děti přicházejí s mykloplazmovými a chlamidiovými infekcemi, které provází teplota a kašel. O šíření bacilů se zřejmě postaraly rodinné oslavy během svátků, ale i návštěvy kina a kulturních akcí s větší kumulací lidí,“ zhodnotila dětská lékařka z Přerova Dagmar Hlavičková.

Ovoce ve velkém

Děti by měly přijímat v době, kdy řádí chřipka, co nejvíce vitamínů v přirozené formě - nejlepší jsou čerstvé pomeranče, mandarinky, citrony nebo jablka. Důležitý je i spánek, odpočinek a dostatek tekutin.

„Viry a bakteriemi jsme obklopeni stále, ale snáze napadnou oslabený imunitní systém - proto bychom se měli vyvarovat prochladnutí a dobře se oblékat,“ vysvětlila.

Hygienici v Olomouckém kraji ke konci prosince neevidovali žádný případ chřipkového onemocnění s klinicky závažným průběhem. Během vánočních svátků bylo na Přerovsku v průměru tisíc marodů na sto tisíc obyvatel a nejvíce ohroženou skupinou byly malé děti.

Ve věkové kategorii do pěti let stonalo na 3 800 pacientů, koncem roku jejich počet poklesl na 1382. Aktuální údaje nemocnosti zveřejňuje Krajská hygienická stanice v Olomouci vždy v pondělí.