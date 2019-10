Povodně v říjnu? Hasiči otestovali mobilní hrazení

/FOTOGALERIE/ Bečva se líně pohupuje a povodně uprostřed října nikdo nečeká. Pro přerovské hasiče je to ale ideální doba, aby otestovali instalaci mobilních zábran na nábřeží Edvarda Beneše, které chrání protipovodňová zídka. Druhý tým, jenž se o pár stovek metrů dál pustil do stavění hrází z pytlů, trochu zaostává. Na první pohled je jasné, který způsob ochrany by se v době krize osvědčil.

Protipovodňové hasičské cvičení u Bečvy v Přerově | Foto: Deník / Petra Poláková-Uvírová