Zásadní byly pro Přerovsko přesné předpovědi meteorologů, které lidé v regionu brali vážně.

„Ten posun je od roku 1997 významný. Předpovědní služba Českého hydrometeorologického ústavu funguje přesně, spolupráce s Povodím Moravy a technická vybavenost složek Integrovaného záchranného systému je nesrovnatelná. Když to přeženu, tak před necelými třiceti lety měli hasiči k dispozici pilku na železo a kladivo. Také informovanost obyvatel je dnes na zcela jiné úrovni,“ srovnává starosta Lipníku nad Bečvou Miloslav Přikryl, který jako přednosta Okresního úřadu v Přerově řešil následky katastrofálních záplav na Přerovsku v červenci 1997.

Jejich symbolem se staly Troubky, které byly téměř srovnány se zemí a při povodních zahynulo devět lidí.

„Průtok byl tentokrát na Bečvě o dost nižší - na Lipnicku teklo Bečvou zhruba 770 metrů krychlových za sekundu. Tehdy to bylo 900 nebo 950 kubických metrů - v té době nebyly ani prostředky na odečítání a dělalo se to mechanicky a vizuálně,“ popsal Přikryl.

Ten vnímá jako velký problém to, že se dnes kvůli krajinářským opatřením netěží štěrkopísek v dostatečném rozsahu.

„Dno Bečvy se zvedá a voda se vylévá dříve, než tomu bylo v minulosti,“ zhodnotil.

close info Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová zoom_in Starosta Lipníku nad Bečvou Miloslav Přikryl

V Lipníku napáchal větší škody vítr

Povodeň v Lipníku nad Bečvou nezpůsobila vážnější škody. Zasaženy byly pouze okrajové části.

„Pomohl tomu poměrně velký rozliv do polí směrem k Novým Dvorům. Na té lipenské pravé části Bečvy došlo k zatopení asi čtyř domů v místech, kde se to stává poměrně běžně, takže škody byly minimální. Hasiči paradoxně vyjížděli k mnohem většímu počtu zásahů v souvislosti se silným větrem, který lámal větve stromů,“ shrnul události Přikryl.

Právě vítr napáchal na městském majetku největší škody.

„Na pavilonu Střediska volného času došlo ke zborcení střechy větrem. Po posouzení statikem se bude muset snést a udělat nová. Hledáme technické řešení, abychom to v co nejkratší době opravili. Další škoda je i na střeše Základní školy Hranická - tam teprve zjišťujeme spolu se statiky rozsah škod,“ doplnil. Vítr strhl desítky stromů a poničeny byly nejen střechy na objektech města, ale i na domech. „Těch událostí bylo hodně a škody půjdou do milionů korun,“ vyčíslil starosta.

Voda zatopila část obce Týn nad Bečvou pod Helfštýnem a problémy byly i v Oseku nad Bečvou, kde nyní probíhá stavba mostu. Konstrukce naštěstí zvýšený průtok Bečvy vydržela.

„V Týně došlo k vybřežení, ale voda také nenapáchala větší škody. Příprava na povodeň byla poměrně velká už od středy minulého týdne, kdy se pytlovalo a stavěly provizorní hráze, což ochránilo objekty, které bývají při povodni vždy zasažené,“ podotkl Přikryl.

V Hranicích plavala Plovárna

Zatopení neunikla hranická Plovárna, která bude několik týdnů mimo provoz. Voda zasáhla technologii pod bazénem - do patra se ale naštěstí nedostala.

„Jsou znečištěné technologie bazénu, takže se voda musí vypustit a znovu napustit,“ shrnul starosta Hranic Daniel Vitonský.

Zasaženy jsou i lázně Teplice, kde se ocitly pod vodou tenisové kurty. Zaplavena byla rovněž zahrádkářská kolonie u řeky Bečvy v Hranicích - následky se ale budou likvidovat až po opadnutí vody.

„Město také po povodních kontroluje, zda nejsou někde nahnuté a popraskané větve stromů. Dřeviny, které popadaly na cyklostezku, by měly být během dneška odstraněny,“ dodal starosta.

Také město Hranice ochránila preventivní opatření - především zkapacitnění jezu.

„Jakmile se objevily výstrahy, pytlovalo se na tři směny v Ekoltesu, takže jsme měli k dispozici 2,5 tisíce pytlů s pískem. Opatření probíhala i na menších tocích, jako je Račí potok, a pak v ulicích Za lokálkou a Partyzánská. Pytle jsme umísťovali po dohodě s občany na základě jejich místních znalostí,“ řekl Daniel Vitonský. Preventivně byla ochráněna lokalita v Komenského ulici.

„Po dohodě s Povodím Moravy se přerušila srážka na jezu přestala se napouštět Bečva. Preventivně jsme upustili i rybník v Drahotuších a opatření dělala také cementárna,“ popsal.

Voda, která se valila z Beskyd na Hranice, přesto místní obyvatele zaskočila.

„Původní prognózy průtoku byly takové, že Hranicemi poteče z Rožnovské a Vsetínské Bečvy 630 kubíků vody, nakonec to bylo 756. Budeme ještě vyhodnocovat, odkud to přiteklo - problém totiž zřejmě udělala i říčka Juhyně,“ zmínil.

Pytle s pískem byly preventivně dovezeny také do osady Rybáře a do Slavíče.

„Řídili jsme se tím, kam Bečva vystoupala v roce 1997. V Hranicích byla nachystaná čerpadla v Kropáčově ulici a v sadu Čsl. legií, kde došlo k výpadku elektřiny. V záloze byla ale mobilní čerpadla. Na Ludině se musela řešit prasklá zeď, protože začalo v lokalitě Motošín zatékat do dvora jednoho domu. Hasiči prasklou zeď utěsnili a vodu vyčerpali ze dvora, takže nedošlo k vytopení,“ vylíčil.

Cesta z Kojetína na Přerov už je průjezdná

Větší škody naštěstí nenapáchala řeka Morava v Kojetíně. Pod vodou se ocitly některé areály - loděnice, stadion, střelnice, ale i koupaliště.

„Na rodinné zástavbě je minimum škod, ve srovnání s rokem 1997 tedy není co srovnávat. My jsme to doslova přestáli,“ zhodnotil starosta Kojetína Leoš Ptáček.

Morava už výrazně klesá a ve středu dopoledne platil pouze první povodňový stupeň.

„Budeme odčerpávat vodu z lagun, odkud se nedostane, ale také ze zatopených domů,“ zmínil.

Kojetín byl kvůli povodním odříznutý od okolního světa, nyní jsou už ale všechny důležité silnice průjezdné.

„Neprůjezdná je jen jedna komunikace, která vede na Popůvky a Křenovice. Silnice na Chropyni se otevřela včera a dnes ráno jsme otevřeli také přivaděč na dálnici. Do Amazonu se voda nedostala, voda zalila pouze okolí logistického centra,“ upřesnil Ptáček.

Ušetřen větších škod zůstal i Tovačov.

„Přímo Tovačovu se voda vyhnula, ve velkém byly ale zaplaveny okolní plochy a polnosti. Zasažena byla lokalita Lušťová ve směru z Tovačova na Troubky, kolem komunikace 434 Tovačov - Přerov. Morava se částečně vylévala do Troubeckého jezera, k zaplavení ale nedošlo,“ shrnul starosta Tovačova Marek Svoboda.