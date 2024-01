Povodeň v Brodku způsobila nedbalost. Soud bude v únoru

Pro obyvatele Brodku u Přerova to byla situace, jakou desítky let nezažili. Navíc v podzimním období, kdy by se měla příroda spíše ukládat ke spánku, než ukazovat svou sílu. Po vytrvalých lijácích, které v říjnu roku 2020 sužovaly Přerovsko, vtrhla do obce velká voda a zaplavila několik ulic. Policie, která v minulých letech prováděla rozsáhlé šetření, zjistila, že za povodeň může lidská nedbalost. Případ teď míří k soudu.

Zatopený Brodek u Přerova, 15. října 2020 | Video: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

Obviněnými z přečinu obecné ohrožení z nedbalosti byly už loni fyzická a právnická osoba. Škoda se podle policie vyšplhala na 13 milionů 900 tisíc korun a viníkovi hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi let. Za povodeň v Brodku u Přerova padlo obvinění, policie označila viníky „Hlavní líčení, na kterém se bude tato záležitost projednávat, bylo nařízeno na konec února,“ potvrdil předseda Okresního soudu v Přerově Jiří Barbořík. Soud se bude případem, ve kterém figurují desítky poškozených, zabývat 29. února a 1. března. Mezi poškozenými je sedmdesát majitelů rodinných domů, ale také samospráva v Brodku u Přerova a pojišťovny. Brodek pod vodou Co se tehdy stalo? Do Brodku u Přerova se v noci ze 14. na 15. října roku 2020 dostala voda z rozbouřené Olešnice. Zaplavila několik ulic - Třebízského, Nerudovu, Majetínskou, ale i 28. října nebo Masarykovo náměstí. Ulice v Brodku se slily v jednu velkou lagunu a zaplavený byl i podjezd. Brodek pod vodou: Olešnice zaplavila dvě desítky domů V městyse byly zasaženy desítky rodinných domů a hasiči se snažili ochránit hrázemi z pytlů školu, obchod i poštu. Voda podle hasičů ohrožovala sedmdesát domů v pěti ulicích a do dvaceti vtekla. Na místě zasahovalo patnáct jednotek. Po vinících pátral i starosta Na nohou byl tehdy celou noc i starosta Brodku u Přerova Roman Zbožínek. Ten se snažil vypátrat, odkud voda přišla. Pro řádění ničivého živlu totiž neměl vysvětlení - Brodku se vyhnula i stoletá voda v roce 1997. „V noci platil druhý povodňový stupeň v Kokorách a za mostem v Majetíně. Olešnice byla ve svém korytě, voda ale přesto doputovala až k nám. Napadlo nás, že musela být chyba někde na rozhraní mezi mostem u Majetína a Kokorami. Na toku jsou dvě vodní díla, z nichž jedno je na katastru Kokor,“ vzpomněl starosta městyse Roman Zbožínek. V Brodku u Přerova o víkendu uklízeli po velké vodě Když zástupci obce zjišťovali, odkud voda přitéká, mysleli si nejprve, že bobři vyvrátili stromy, kmeny se zachytily a vznikla hráz. „Zjistili jsme ale, že majitel na kokorském katastru nechal zavřená stavidla. Průtok tak byl škrcený a voda vytekla do polí. Odtud se dostala až k nám,“ vylíčil starosta. Ke stejnému závěru dospěla i policie, která prováděla rozsáhlé šetření. Množství poškozených objektů bylo totiž značné. „Při vydatných deštích zůstalo večer stavidlo uzavřené a říčka kvůli tomu vystoupila ze svého koryta,“ konstatoval už dříve krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

