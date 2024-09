Protipovodňové zídky, vybudované na nábřeží Edvarda Beneše, u Kazeta, chemičky a tenisových kurtů mají zásadní podíl na tom, že Bečva v Přerově neudeřila v plné síle a neohrozila obyvatele podél toku. Do rozlití Bečvy chybělo v noci na pondělí zhruba šedesát centimetrů.

Ve městě byl už odvolán první stupeň povodňové aktivity a hasiči čerpají vodu v lokalitách, do kterých se dostala voda.

Není jich mnoho - rozbouřená Bečva zaplavila jako obvykle zahrádky pod nemocnicí, Lagunu, část areálu Ornisu a Žebračku.

Naopak zcela ušetřila tenisové kurty a nepronikla ani na nábřeží Protifašistických bojovníků, kde se v noci pytlovalo.

„Voda se rozlila především do oblasti zahrádek a na Lagunu, kde zahájíme odčerpávání poté, co Bečva klesne na standardní hladinu. Technické služby budou rozvážet velkoobjemové kontejnery na odpad, které nasměrujeme tam, kde to bude třeba,“ uvedl Petr Vrána, přerovský primátor a předseda Krizového štábu obce s rozšířenou působností.

Zákaz vstupu do Žebračky

Město vydalo v souvislosti s velkou vodou opatření obecné povahy a až do odvolání platí zákaz vstupu do Žebračky.

„Toto území bylo zaplaveno, půda je zde podmáčená a padají tu stromy. Platí sem tedy přísný zákaz vstupu,“ shrnul náměstek primátora Miloslav Dohnal.

Nedodržení zákazu bude město řešit ve správním řízení.

„Magistrát může uložit maximální sankce vyplývající z lesního zákona,“ zdůraznil Marek Herman z oddělení vodního hospodářství a zemědělství města. Na zákaz vstupu budou upozorňovat při vstupu do lesa cedule.

Kvůli obavám z pádu stromů byl o víkendu uzavřen park Michalov, který se ale zřejmě už brzy otevře. Zpřístupněny budou postupně i městský hřbitov a sběrné dvory. „Nadále ale zůstává uzavřena lávka U Tenisu,“ doplnil.

Řeka Bečva se v Přerově postarala o drama v noci z neděle na pondělí, kdy muselo město sáhnout k systému varování obyvatel prostřednictvím mluvících sirén.

Lidé díky nim získali v pozdních hodinách přesnou informaci o tom, kdy dojde ke kulminaci toku, a na jaké úrovni se hladina Bečvy zastaví.

Upozornění obsahovalo rovněž varování, aby se lidé nepohybovali v bezprostředním okolí řeky.

Promenády i popíjení na Laguně

Právě promenády kolem Bečvy byly po celou neděli poměrně obvyklým jevem.

„Dalo se předpokládat, že se lidé půjdou na řeku podívat, ale nepochopitelné byly některé situace, které jsme museli řešit. Například lidé na Laguně popíjeli až do samého závěru, takže je pak hasiči museli evakuovat,“ shrnul primátor.

Hladina Bečvy dosáhla svého maxima 685 centimetrů v pondělí kolem třetí hodiny ráno, a to při průtoku 627 metrů krychlových za sekundu.

Rozbouřená Bečva se naštěstí nedostala do rozvodny v Dluhonicích, takže nebyly zaznamenány ani výraznější výpadky proudu.

„Největší zásluhu na zvládnutí celé situace mají profesionální a dobrovolní hasiči, kteří nepřetržitě odčerpávali vodu z hradidlových komor, které jsou součástí protipovodňových opatření a jsou v Přerově na několika místech,“ zhodnotil primátor. Hasiči se podíleli také na pytlování a stavbě hrází v okolních obcích - Troubkách nebo Lobodicích.

„Každý přesně věděl, co má dělat a bylo vidět, že zkušenost s povodněmi z minulých let byla pro zvládnutí situace tím nejcennějším,“ uvedl primátor.

Město mělo k dispozici tři tisíce pytlů s pískem.

„Depozit byl v technických službách. Jednotky hasičů je rozvážely tam, kde to bylo nutné,“ zmínil náměstek primátora Vladimír Lichnovský. Občanům v záplavových oblastech je město vydávalo v množství deset pytlů na hlavu.

Krizový štáb řešil i vypjaté situace . „Vodovody a kanalizace se obávaly přelití Moravy do tovačovských jezer, čímž by došlo ke znehodnocení zásobáren pitné vody pro Přerov. K tomu naštěstí nedošlo,“ shrnul primátor.

Zídky pomohly

Přerov dělilo od povodní asi šedesát centimetrů.

„Kdyby nebyly postaveny protipovodňové zídky, byly by zaplaveny minimálně sklepy domů na nábřeží Edvarda Beneše, voda by se dostala i k chemičce a tenisovým kurtům. Nábřeží Protifašistických bojovníků se nám podařilo ochránit hrázemi z pytlů,“ shrnul Vrána.

Život Přerovanů se postupně vrací do běžných kolejí.

„Všechny komunikace jsou průjezdné, kromě lávky U Tenisu. Přístupné jsou také všechny podjezdy - s výjimkou toho u Prechezy. Ten se otevře během úterý, protože mobilní hrazení bude demontováno,“ řekl náměstek primátora Tomáš Navrátil.

Přerov pomůže okolí

Město Přerov, které povodňovou vlnu zvládlo, se rozhodlo poskytnout pomoc nejhůře postiženým oblastem v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.

„Jsme rádi, že je Přerov v tuto chvíli mimo ohrožení, ale sledujeme tu velmi špatnou situaci jak v Olomouckém, tak Moravskoslezském kraji - na Jesenicku nebo na Opavsku. Už nás požádal o pomoc pan primátor Opavy a my v tuto chvíli řešíme především materiální pomoc v podobě vysoušečů, čerpadel a nasazení našich hasičů. V tuto chvíli by měla tomu severu přijít maximální pomoc,“ uzavřel předseda Krizového štábu ORP Petr Vrána.