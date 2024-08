Soudkyně během hlavního líčení přečetla posudky znalců, které měly zodpovědět na otázku, co bylo příčinou vzniku povodně, zda se jí dalo zabránit, a v jakém technickém stavu byl jez. V rámci šetření byla provedena rovněž simulace povodňové vlny. Z odborných posudků jasně vyplynulo, že příčinou rozlití vody do obce bylo přiškrcení stavidla na jezu.

„Předchozí vydatné srážky byly příčinou zvýšených průtoků, ty kulminovaly v průtoku 14,7 metru krychlových za sekundu u Kalábova mlýnu, spíše až 18 metrů krychlových za sekundu. Nebyly ale extrémní, dosahovaly pouze úrovně dvouleté až pětileté vody,“ konstatoval znalecký posudek.

Podle znalců povodeň zapříčinil fakt, že byla stavidla na jezu Kaláb zcela zahrazena. „V důsledku toho došlo ke vzdouvání vody, přelévání a zatopení části obce. Voda, která se přelévala přes levý břeh, se nemohla vrátit zpět do svého koryta,“ uvádí posudek.

Přestože bylo koryto Olešnice zarostlé vegetací, jak ukázalo šetření na místě, nezpůsobilo to snížení jeho kapacity. Také celkový technický stav jezu byl v pořádku. Obhájci obžalovaného ale znalecký posudek zpochybnili s tím, že je silně tendenční.

Předvolána bude další svědkyně

Na hlavní líčení byli předvoláni dva svědci - jeden z nich ale odmítl vypovídat s tím, že čelí výhrůžkám. Protože podle soudkyně odepřel výpověď nedůvodně a jeho svědectví je důležité, uložila mu pořádkovou pokutu ve výši 20 tisíc korun. Druhým předvolaným svědkem byl starosta Brodku Roman Zbožínek, který popisoval události, které se staly v noci ze 14. na 15. října 2020.

Starosta líčil, že se spolu s hasiči snažili zjistit příčinu toho, proč k rozlití toku došlo. „Pátrali jsme, co bylo příčinou povodně a jeli po toku Olešnice, zda nějaká hráz nezpůsobila přehrazení toku a voda si nenašla původní koryto. Nakonec jsme skončili u mlýnu Kaláb a viděli, že je voda vylitá na cestu. Stavidlo bylo spuštěné a zamčené,“ řekl starosta. Hasiči ho proto museli otevřít s pomocí nářadí. „Když se podařilo jez zprůchodnit, přestalo se to vylévat,“ doplnil.

Podle obhájců obžalovaného protipovodňové systémy nezafungovaly, jak měly. Starostka Kokor podle nich upozornila starostu Brodku u Přerova na to, že na Olešnici platí třetí povodňový systém a obec měla jednat dříve. „Kdyby zafungovalo to, co mělo, nedošlo by k vyplavení domácností. Svědek je částečně nevěrohodný, protože popřel zápis v povodňové knize paní starostky. Navrhujeme proto její předvolání,“ uvedl obhájce majitele vodního díla Jan Rosák.

Soudkyně odročila hlavní líčení na říjen a hodlá vyslechnout další svědky. „Za účelem dalšího dokazování byla věc odročena na jiný termín, kdy bude předvolána svědkyně, která se z dnešního hlavního líčení omluvila, a dále znalec z kanceláře, jež ohodnocovala škody a majetek,“ nastínila soudkyně Karolína Hoderová.