Na sedm desítek zaplavených domů, stovka poškozených a majetková újma za téměř 14 milionů korun. Takové škody napáchala v říjnu před čtyřmi lety povodeň v Brodku u Přerova, za kterou podle obžaloby může konkrétní viník - majitel vodního díla v katastru obce Kokory Jan Filák. Okresní soud v Přerově začal ve středu znovu projednávat, co povodeň způsobilo. Obžalovaný se do jednací síně ani tentokrát nedostavil a požádal o konání hlavního líčení v nepřítomnosti. Soud mu vyhověl.

Majitel vodního díla a jezu v katastru obce Kokory Jan Filák čelí obžalobě z nedbalostního trestného činu obecného ohrožení, za což mu hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi let. Obžalobě čelí jak právnická, tak fyzická osoba.

„Jako jediný statutární zástupce společnosti v souvislosti s povodňovou situací na řece Olešnici nedbal zákonných ustanovení, která vyplývají z vodního zákona. Došlo tak k vybřežení říčky Olešnice a zatopení části Brodku u Přerova s následnou majetkovou újmou, která dosáhla téměř 14 milionů korun,“ shrnul státní zástupce.

Zatopený Brodek u Přerova, 15. října 2020 | Video: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

Obžaloba klade majiteli vodního díla za vinu, že v postavení jediného jednatele společnosti neprovedl kontrolu stavidel na jezu, což mělo za následek vybřežení toku a zaplavení několika ulic v Brodku.

Státní zástupce Ivo Krobot přečetl na hlavním líčení dlouhý seznam poškozených majitelů domů i celkovou výši škod, kterou záplavy v Brodku u Přerova způsobily. Některým majitelům vznikla škoda do 100 tisíc, jiní ji vyčíslili na 200, 300, ale i 400 tisíc korun. Materiální ztráty utrpěl i městys a mezi poškozenými jsou rovněž pojišťovny.

Podle státního zástupce obžalovaný neprovedl kontrolu zahrazených stavidel jezu. Společnost Filák reality také nezajistila protipovodňová opatření a majitel odcestoval v době hrozící povodně mimo Českou republiku.

„Došlo tak ke vzdouvání vody nad jezem, zalévání levého břehu koryta toku, zaplavení části obce Brodek u Přerova a zanesení kanalizace. To mělo za následek vytopení a zaplavení objektů v několika ulicích,“ řekl státní zástupce.

Společnost Filák reality jako vlastník díla podle obžaloby také nezajistila vypracování provozního a manipulačního řádu. „Nezajistila pověřenou osobu k provádění kontinuálního dozoru a neprověřila stav vodního díla, tedy jeho zahrazení. Neúčastnila se ani hlásné povodňové služby,“ upřesnil.

Následky jsou znát dodnes

Dům měla před čtyřmi lety pod vodou také třiaosmdesátiletá Bohuslava Marková, která se přišla ve středu k soudu podívat. „Následky povodně cítíme dodnes. Jsou chvíle, že je mi těžko, protože potřebuji ještě udělat dvě místnosti a něco venku, ale už došly peníze. Něco se spravilo, ale teď musíme čekat, jestli něco dostaneme nebo ne,“ svěřila se seniorka.

Obžalovaný majitel vodního díla Jan Filák vinu odmítá. „Jsem přesvědčen, že majitel vodního díla nemá na této povodni zásadní vliv. Byl vybrán pouze nejslabší článek řetězce, který to má odskákat. Zásadní podíl má správce toku a Povodí Moravy. Jak je možné, že kompetentní osoby neinformovaly, že vodní nádrž Tršice vypouští nadměrné množství vody, než kolik činí aktuální přítok? Jez nebyl na takové množství vody připraven. Tato informace nebyla majiteli vodního díla sdělena,“ uvedl jeho obhájce Jan Rosák.

Povodňový orgán obce má, jak doplnil, zákonnou povinnost informovat vlastníky vodních děl. „Informoval někdo zástupce vodního díla jezu u Kalábova mlýna, že se něco blíží? První informace byla až 15. října ve tři hodiny ráno. To už je pozdě, měla přijít mnohem dříve. Třetí stupeň povodňové aktivity byl vyhlášen už 14. října, takže stačilo zvednout telefon. Máme tady čtyři díla, obvolejme je, jestli jsou na to připravena. Přijde mi ironické obžalovávat společnost Filák reality, že nezabránila povodni, přestože všechny ostatní subjekty v klidu a v teple sedí a nepřijímají žádnou odpovědnost,“ podotkl.

Podle obhájce systém protipovodňových opatření nezafungoval tak, jak měl. „Povodňové orgány neinformovaly jednotlivé vlastníky vodních děl, Povodí Moravy také nezafungovalo. Obratem poté, co bylo stavidlo jezu vyhrazeno, bylo zaneseno náletovými dřevinami, které se po celé délce toku nacházely. Pokud to, co se stalo, je skutečně trestný čin a některé osoby jsou odpovědné, tak by se to mělo týkat zejména těchto osob,“ řekl. Hlavní líčení bude pokračovat ve čtvrtek 22. srpna výslechem svědků.