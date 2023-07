Dušan Omamík z Brodku u Přerova, který je upoután na invalidní vozík, čeká asi pět minut pod schodištěm u vchodu do hlavní pošty v Kratochvílově ulici. Nahoru se nedostane, a tak doufá, že si ho někdo všimne. Chybějící bezbariérový přístup je na této pobočce v centru Přerova tím největším problémem - jinak první pracovní den po uzavření dvou úřadoven na Trávníku a v Předmostí větší komplikace nenastaly. Delší čekací lhůty byly jen u specializovaných přepážek ČEZu.

Pošta v Kratochvílově ulici v centru Přerova první den po uzavření dvou poboček - na Trávníku a v Předmostí - nápor zvládala. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

„Opravují plošinu, která je z druhé strany, takže musím zavolat, aby za mnou přišli. Jinak to řešit nejde, protože se člověk nahoru nedostane. Pošta ale není jediným místem, kde v Přerově chybí bezbariérový přístup. Tam, kde jsou schodiště nedostupná a není žádný výtah, je to problém nejen pro mě, ale i pro starší lidi,“ posteskl si Dušan Omamík. „Stěhuji se do Olomouce a potřebuji jen přehlásit elektřinu,“ vysvětlil.

Podle vedoucí pošty Petry Vlachové prochází plošina rekonstrukcí, a proto je mimo provoz. „Měli jsme její opravu v plánu už dříve. Oprava potrvá zhruba do září,“ nastínila.

V Přerově zůstala po zrušení dvou poboček pošty otevřená pouze dvě pracoviště - klienti, kteří si dosud vyzvedávali zásilky a důchody na poště v budově Trumf centra na Trávníku, musejí nově na hlavní poštu v Kratochvílově ulici. Dojíždějící z místních částí Předmostí, Penčice, Čekyně, nebo Vinary obslouží pobočka v Husově ulici u nádraží.

„Nový režim je takový, že zásilky, které se dříve ukládaly na poště v Předmostí, se nyní ukládají na poště u nádraží. Ty, co se ukládaly u Zubra, jsou pak na Kratochvílově ulici. Klienti ale mohou v případě zájmu požádat o změnu ukládací pošty - pokud systém někomu nebude vyhovovat, převedeme ho na jinou poštu. Záleží na individuální domluvě,“ doplnila vedoucí Petra Vlachová.

Posílený provoz

Obě pobočky, které v Přerově zůstaly, podle ní nápor klientů v pondělí zvládly. „Všechny přepážky jsou otevřené a máme posílený provoz jak na této poště, tak i u nádraží. Zvládáme to hlavně díky tomu, že na obou pracovištích je jeden člověk navíc. Posílený provoz už bude nastálo,“ shrnula.

První den se sice fronty u přepážek tvořily, ale jen někde. „Od července loňského roku jsou na poště tři specializované přepážky ČEZ, protože se po zrušení kontaktního místa ČEZ na elektrárně tato služba přesunula k nám. Odbavení klienta, který potřebuje vyřídit elektřinu nebo plyn, trvá trochu déle a u přepážek ČEZ lidé čekají deset až patnáct minut. Běžné operace typu zaslání balíku, vyzvednutí zásilky nebo důchodu zvládáme do pěti minut,“ řekla Petra Vlachová.

Pošta už v červnu upozornila seniory při vyplácení důchodů na změnu a řešila s nimi, co dál. Pokud chtějí lidé na poště strávit co nejméně času, mohou se na pobočku předem objednat na konkrétní den i čas. Na webu postaonline.cz/rezervace nebo také v mobilní aplikaci Pošta Online si vyberou termín, který jim vyhovuje.

„My pak rezervaci potvrdíme SMS zprávou a e-mailem, kde klienti najdou rezervační kód. Ten při příchodu na poštu jen zadají do vyvolávacího systému a obratem jdou na řadu. Další informace lidé najdou na ceskaposta.cz/rezervace,“ dodala.

Lidé, kteří v pondělí dorazili na pobočku pošty v Kratochvílově ulici, přiznali, že čekali větší katastrofu. „Nejhorší je to u přepážky ČEZ, kde člověk stráví půl hodiny,“ uvedl třeba Josef Doležel z Horní Moštěnice.

„Já poštu využívám minimálně, takže dnes je to spíše mimořádná akce. Čekat jsme ale dlouho nemuseli,“ prozradila Vlastimila Hradilová z Přerova.

„Nás se rušení poboček sice nedotklo, ale správný krok to nebyl,“ poznamenal její manžel Antonín Hradil. „Bála jsem se toho, že tam bude více lidí, ale nakonec jsem vypadla ještě dříve, než minulý týden. V pátek jsem si byla pro důchod a seděla na poště asi půl hodiny,“ svěřila se jiná seniorka z Přerova.