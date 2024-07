„Jaké jsou pocity po roce? Naštvání přetrvává, protože do mě tak dlouho klavírovali, ať si zřídím účet a budou mi posílat důchod tam, až jsem to udělala. Naštěstí se o to postarali mladí a všechno mi vysvětlili, takže se nemusím nikam trmácet. Balíky mi taky nikdo žádné neposílá, takže na poštu skoro nechodím,“ řekla Deníku paní Ludmila, která dříve navštěvovala poštu v Předmostí.

Chybí pošta v Předmostí

Místní nejvíce postrádají poštu v Předmostí. „Je nám líto, že tuto pobočku zrušili, protože jsme tam chodili často - mám zde trvalé bydliště. Na pobočku v Kratochvílově ulici chodíme každý měsíc zaplatit babičce elektřinu, jsme totiž trochu zastaralí a platíme přes SIPO. Tuto cestu absolvujeme jen jednou za měsíc, takže se to dá přežít. Nevadí mi to, mám to po cestě z práce,“ popisuje Martina Obrtelová z Přerova.

Ve městě loni zůstala po zrušení dvou poboček pošty dvě pracoviště - klienti, kteří si dříve vyzvedávali zásilky a důchody na poště v budově Trumfcentra na Trávníku, dnes musejí na hlavní poštu v Kratochvílově ulici. Dojíždějící z místních částí Předmostí, Penčice, Čekyně, nebo Vinary zase obsluhuje pobočka v Husově ulici u nádraží.

Klienti ale mohli v případě zájmu požádat o změnu ukládací pošty - pokud systém někomu nevyhovoval.

Z pošty je dnes sklad

Obě dnes již zrušené pobočky - jak na Trávníku, tak v Předmostí - sídlily v objektech soukromého vlastníka, který poště prostory pronajímal. V současné době jsou nevyužité. Například prostory zrušené pobočky na Trávníku dnes využívají obchodníci ze sousedních prodejen jako sklad.

„Komerční subjekty v Předmostí jsou jen velmi těžko pronajímatelné. Obchod tam totiž nikdo neudělá,“ hodnotí dopad změn přerovský primátor Petr Vrána (ANO), který se snažil nepříznivý stav věcí zvrátit a žádal ředitele České pošty i ministra vnitra Víta Rakušana alespoň o zachování pobočky v Předmostí.

Tu totiž ve velké míře využívali starší obyvatelé místních částí - Vinar, Čekyně nebo Penčic. Zejména pro seniory je dnes dojíždění náročné.

Podle primátora města a zároveň poslance Petra Vrány ale veškeré snahy o zachování této pobočky ztroskotaly.

„Oslovil jsem ministra vnitra Víta Rakušana i zástupce vedení pošty. Od ministra jsme dostali velmi obecnou odpověď, která byla univerzální pro všechny starosty a nebylo to nic, co by se týkalo přímo Přerova. Proto jsem vystoupil s výzvou i v Poslanecké sněmovně a apeloval na ministra vnitra, aby přehodnotili své rozhodnutí a zachovali pobočku v Předmostí, protože slouží pro velké sídliště i místní části. Ani to ale nepomohlo,“ shrnul primátor.

Podle něj se i po roce objevují stížnosti obyvatel. „Většina lidí ale přijala realitu, když zjistili, že jejich protesty nebyly vyslyšeny. Otázkou je, jestli Česká pošta v té podobě, v jaké je nyní, do budoucna přežije. Digitalizace totiž narůstá a už během covidu vznikla spousta nových subjektů, které zásilku spolehlivě doručí. Řada lidí dnes využívá služeb Zásilkovny, ale i PPL, DPD, DHL a dalších. Lidé mají daleko více možností než dříve,“ řekl.

Klientů je méně

Česká pošta přiznává, že klientů po zrušení poboček ubylo.

„V souvislosti s loňskou redukcí na legislativou určený rámec 2 900 poboček nezaznamenala Česká pošta žádný zásadní problém. Pokud porovnáme počet klientů, kteří navštívili všechny pošty v celé republice v letošním květnu s loňským květnem, došlo k jejich poklesu o více než třicet tisíc,“ uvedla Renáta Pírko, zástupkyně vedoucího oblastní pošty v Přerově.

Klienti, kteří nechtějí čekat ve frontách, se mohou na pobočkách s vyvolávacím systémem předem objednat na konkrétní čas.

„Na webu postaonline.cz/rezervace nebo také v mobilní aplikaci Pošta Online si klient jednoduše vybere termín a službu, které se plánovaná návštěva týká. Rezervace je obratem potvrzena sms zprávou a e-mailem, kde klient najde rezervační kód. Ten pak při příchodu na poštu jen zadá do vyvolávacího systému a obratem jde na řadu. Objednávat se je nutné minimálně den předem,“ upřesnila.