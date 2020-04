Turovice dlouhodobě doplácejí na záměr bývalého vedení radnice, které chtělo postavit v malé obci domov pro seniory. Zhotovitelská firma ale během stavby navyšovala vícenáklady a nakonec odstoupila od smlouvy. Obec kvůli tomu musí vrátit státu dotaci i s penále.

„Ministerstva schválila dotaci 40 milionů korun obci, která tehdy měla rozpočet kolem jednoho milionu. Zhotovitelská firma požadovala navýšení nákladů, ale obec na to neměla, a tak nebyla stavba dostavěna. Ministerstvo přesto rozhodlo, že obec vrátí dotaci 40 milionů a zaplatí stoprocentní penále. Celkový dluh obce se tedy vyšplhal na 80 milionů,“ shrnula anabázi přerovská senátorka Jitka Seitlová, která se o případ zajímá.

Podle ní není obec schopna za desítky let takový dluh uhradit.

„Nejistota, ve které občané žijí, nemůže zůstat natrvalo. Hrozí totiž, že obec nebude schopna vůbec fungovat, a lidé mají právo na samosprávu. Žaloba je sice neobvyklým řešením, ale může být precedentní pro podobné případy,“ řekla.

Z exekuce se podařilo po složitých jednáních vyjmout alespoň dvě důležité budovy pro chod obce. Turovicím totiž hrozilo, že přijdou i o budovu Obecního úřadu a hasičské zbrojnice. Stát ale odmítl ustoupit od svého požadavku na úhradu celého astronomického dluhu.

„Nemáme co ztratit a jsme šťastní, že někdo vymyslel alespoň teoretickou možnost, jak nám pomoci. Konečné slovo ale řeknou soudy,“ míní starosta obce Pavel Baďura s tím, že Turovice dnes podobně jako další obce na Přerovsku naplno žijí koronavirovou krizí.

„Dezinfekci pro občany jsme zajistili, šili jsme také roušky,“ popsal.

Stát poskytnutím dotace riskoval, říká advokátka

Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, která obec zastupuje, podala žalobu na stát ke Krajskému soudu v Ostravě, pobočka Olomouc. Obec Turovice v ní žádá soud o spravedlnost, která by zajistila, aby se státu přikázalo chovat se v souladu s dobrými mravy.

Je totiž přesvědčena o tom, že stát je v této situaci v roli „spoluviníka,“ protože poskytl obci s tak malým rozpočtem dotaci ve výši 40 milionů korun. Rozhodnutí o zaplacení penále ve výši sto procent označuje advokátka dokonce za lichvu.

„Když jsem se s případem seznámila, šoky byly dva - že obec takovou dotaci vůbec dostala, protože stát zde neuvěřitelně riskoval. Druhým byla výše penále, které je vůči obci se dvěma stovkami obyvatel takovým excesem, že to nemá obdoby. Podat žalobu jsem se rozhodla poté, co stát odmítl mnou navržené řešení veřejnoprávní smlouvou, kterou bychom mohli dát vše do rozumných mezí. Vysvětlením bylo, že k tomu nemá žádný právní základ,“ shrnula.

„Stát mi tím v podstatě napověděl a uzrála tato žaloba, která, když nebude moci zrušit rozhodnutí státu kvůli oněm nešťastným lhůtám, nabízí variantu přikázat mu uzavřít onu veřejnoprávní smlouvu. Aby měl ten právní základ, když ho ke zdravému rozumu potřebuje. Tedy primárně se snažíme rozhodnutí zrušit, ale když soud dojde k tomu, že to kvůli lhůtám udělat nemůže, nabízíme mu druhé řešení,“ nastínila.

I na stát platí dobré mravy

Advokátka prý nechce přihlížet, jak malá obec trpí za chyby svých předchůdců.

„Vím, že je to odvážná žaloba, ale i na stát platí dobré mravy - a ty mají přednost před zákonem. O ústavním právu na samosprávu, kterou musí respektovat, nemluvě,“ podotkla. Nevylučuje, že může celá věc skončit až u Ústavního soudu. Důvody pro to prý jsou.

Obec zatím funguje a advokátka dojednala s Finančním úřadem splátky, které alespoň zajistily chudý, ale takzvaně pokojný stav bez exekucí. Turovicím zbývá ještě uhradit přes 60 milionů korun.